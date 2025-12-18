Darts-WM: Michael van Gerwen übersteht irre Nervenschlacht gegen Underdog aus Japan

Julius Schamburg 18.12.2025 • 23:24 Uhr Michael van Gerwen kämpft sich bei der Darts-WM in Runde zwei. Gegen einen japanischen Außenseiter hat der dreimalige Weltmeister unerwartet viele Probleme.

Das war knapp! Michael van Gerwen hat bei der Darts-WM 2026 in der ersten Runde eine unerwartet enge Partie gegen den japanischen Außenseiter Mitsuhiko Tatsunami gerade noch so überstanden.

Van Gerwen landet Comeback-Sieg

Dabei hatte van Gerwen den ersten Satz überraschend verloren. Im zweiten Satz lag der Niederländer schon mit 0:2 in Legs zurück, gewann den Satz aber noch im Decider. Die Sätze drei und vier gingen ebenfalls an MvG.

Van Gerwen spielte 90,82 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 29,4 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. Bei Tatsunami waren es 84,4 Punkte im Average und eine Doppelquote in Höhe von 34,8 Prozent.

Besonders auf die Doppel hatte MvG große Probleme. „Immer wieder die Doppel. Das ist jetzt gegen einen Tatsunami kein Problem, aber könnte später im Turnier natürlich ein Problem werden“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Große Probleme bei MvG: „Er wirkt echt nicht relaxed“

„MvG ist echt ein bisschen von der Rolle heute“, fügte Marijanovic wenig später hinzu: „Einer auf der Bühne da oben hat Spaß, der andere nicht ganz so viel.“

Im vierten Leg des vierten Satzes hatte van Gerwen 80 Punkte Rest und warf den ersten Dart in die Single-20. Dann verpasste er allerdings die Single-20, mit dem zweiten Dart traf er nur die Single-5. So konnte van Gerwen nicht mehr checken. „Was für ein Fehler! Der trifft die einfache 20 nicht“, rief Kommentator Basti Schwele in sein Mikrofon. „MvG ist sauer. Er wirkt echt nicht relaxed“, meinte Marijanovic.

Darts-WM 2026: Tatsunami von den Fans im Ally Pally gefeiert

Das Publikum war am Donnerstagabend zunächst auf der Seite von Tatsunami und feierte den Japaner besonders in den ersten beiden Sätzen lautstark ab. Immer wieder hallten „Tatsunami“-Gesänge durch den Alexandra Palace in London. Jedes Triple wurde lautstark bejubelt. Für den dreimaligen Weltmeister (2014, 2017, 2019) van Gerwen wiederum gab es Buhrufe.