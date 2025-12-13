Darts-WM: Nächster Littler-Gegner steht fest

Johannes Vehren 13.12.2025 • 15:01 Uhr Luke Littler zog ungefährdet in die 2. Runde der Darts-WM ein. Nun steht sein Gegner fest.

Klarheit für Luke Littler: Nachdem der Titelverteidiger bereits am Donnerstagabend seinen Auftakt bei der Darts-WM (alle Sessions live auf SPORT1) gewonnen hat und souverän in die 2. Runde eingezogen ist, wurde am Samstagmittag sein nächster Gegner ermittelt.

Littler wird am Sonntag, 21. Dezember, in der Nachmittagssession auf den WM-Debütanten David Davies treffen. Der Waliser setzte sich in seinem Erstrundenmatch gegen Mario Vandenbogaerde mit 3:0 in Sätzen durch.

WM-Debütant reagiert auf Littler

Von SPORT1 angesprochen auf seine anstehende Partie gegen den Weltmeister, schmunzelte Davies: „Er ist ziemlich gut. Ich weiß aber, dass ich gegen jeden Spieler vermutlich der Underdog bin.“

Der Waliser fügte hinzu: „Es bedeutet mit sehr viel, das Spiel gewonnen zu haben.“ Er spielte letztlich einen Average von 86,5 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von 37,5 Prozent.

Davies vom Publikum beeindruckt

Davies war bei seinem ersten Auftritt im Alexandra Palace beeindruckt vom Publikum: „Ich habe im Vorfeld noch extra auf der Bühne trainiert, aber es ist dann schon etwas anderes, wenn die Halle komplett voll ist.“