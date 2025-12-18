Debütant Dominik Grüllich ist bei der Darts-WM in der ersten Runde ausgeschieden. Der Oberbayer, der es als einziger der acht gestarteten Deutschen zum Start mit einem gesetzten Spieler zu tun bekam, unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach beachtlicher Vorstellung mit 2:3.
Darts-WM: Neuling Grüllich scheidet aus
Gegen den gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena hält sich der Bayer lange wacker.
Wie immer beste Stimmung im Ally Pally
Der für seine schnellen Würfe bekannte Wattimena, Nummer 19 der Welt, machte zunächst scheinbar kurzen Prozess mit dem 23-Jährigen. Im zweiten Satz aber legte Grüllich seine Nervosität ab und gestaltete das Duell in der Folge offen. Er holte sich den zweiten und den dritten Satz, doch der erfahrene Wattimena schlug zurück und verwandelte seinen ersten Matchdart.
Nach dem überraschenden Auftakt-K.o. von Niko Springer sowie dem Aus von Lukas Wenig stehen damit fünf Deutsche in der zweiten Runde: Topspieler Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp und Arno Merk.