Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Darts-WM
Darts-WM
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
VIDEOS
ERGEBNISSE
RANGLISTE
Darts-WM>

Darts-WM: Neuling Grüllich scheidet aus

Darts-WM: Neuling Grüllich scheidet aus

Gegen den gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena hält sich der Bayer lange wacker.
Wie immer beste Stimmung im Ally Pally
Wie immer beste Stimmung im Ally Pally
© IMAGO/SID/IMAGO
SID
Gegen den gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena hält sich der Bayer lange wacker.

Debütant Dominik Grüllich ist bei der Darts-WM in der ersten Runde ausgeschieden. Der Oberbayer, der es als einziger der acht gestarteten Deutschen zum Start mit einem gesetzten Spieler zu tun bekam, unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach beachtlicher Vorstellung mit 2:3.

Der für seine schnellen Würfe bekannte Wattimena, Nummer 19 der Welt, machte zunächst scheinbar kurzen Prozess mit dem 23-Jährigen. Im zweiten Satz aber legte Grüllich seine Nervosität ab und gestaltete das Duell in der Folge offen. Er holte sich den zweiten und den dritten Satz, doch der erfahrene Wattimena schlug zurück und verwandelte seinen ersten Matchdart.

Nach dem überraschenden Auftakt-K.o. von Niko Springer sowie dem Aus von Lukas Wenig stehen damit fünf Deutsche in der zweiten Runde: Topspieler Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp und Arno Merk.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite