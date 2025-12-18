Darts-WM: Neuling Grüllich scheidet aus

SID 18.12.2025 • 21:23 Uhr Gegen den gesetzten Niederländer Jermaine Wattimena hält sich der Bayer lange wacker.

Debütant Dominik Grüllich ist bei der Darts-WM in der ersten Runde ausgeschieden. Der Oberbayer, der es als einziger der acht gestarteten Deutschen zum Start mit einem gesetzten Spieler zu tun bekam, unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach beachtlicher Vorstellung mit 2:3.

Der für seine schnellen Würfe bekannte Wattimena, Nummer 19 der Welt, machte zunächst scheinbar kurzen Prozess mit dem 23-Jährigen. Im zweiten Satz aber legte Grüllich seine Nervosität ab und gestaltete das Duell in der Folge offen. Er holte sich den zweiten und den dritten Satz, doch der erfahrene Wattimena schlug zurück und verwandelte seinen ersten Matchdart.