Darts-WM: Pietreczko nach Nervenkrimi in Runde drei

SID 20.12.2025 • 17:52 Uhr Der 31-Jährige setzt sich gegen den an Nummer 21 gesetzten Engländer Dave Chisnall erst in der Verlängerung des fünften Satzes durch.

Ricardo Pietreczko hat nach einem Nervenkrimi als erster deutscher Spieler die dritte Runde bei der Darts-WM erreicht. Der 31-Jährige setzte sich am Samstag in London mit 3:2 gegen den an Nummer 21 gesetzten Engländer Dave Chisnall durch. Der gebürtige Berliner spielt nun gegen den Schweden Andreas Harrysson, der zuvor bereits Motomu Sakai aus Japan souverän mit 3:0 bezwungen hatte, um den erneuten Einzug in das Achtelfinale.

Pietreczko, der bei der vergangenen WM in der Runde der letzten 16 an Nathan Aspinall aus England gescheitert war, fand gegen Chisnall sehr gut in die Begegnung und schnappte sich schnell die ersten beiden Sätze. Ab Durchgang drei spielte dann aber plötzlich der Engländer besser und schaffte den Ausgleich. Im fünften Satz folgte die Entscheidung erst in der Verlängerung - mit dem besseren Ende für „Pikachu“.