Darts-WM: Legendärer Stargast begeistert den Ally Pally

Bei der Darts-WM (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ist der nächste prominente Gast aufgetaucht - und hat die anwesenden Fans vor Begeisterung kochen lassen.
Stargast begeistert den Ally Pally
Während der deutsche Profi Dominik Grüllich sein Erstrunden-Match gegen Jermaine Wattimena bestritt, schwenkte die Kamera plötzlich zu einer Legende des englischen Fußballs.
Niemand Geringeres als Peter Crouch saß unter den Zuschauern und verfolgte Grüllichs Spiel.
Darts-Fans skandieren Crouchs Namen
Als der 44-Jährige merkte, dass er im Bild war, begann er zu lachen und drehte sich immer wieder nach hinten, wo die Fans seinen Namen skandierten.
Crouch hatte von 2002 bis 2019 in der Premier gespielt, darunter für den FC Liverpool, Stoke City und Tottenham Hotspur.
Bei den Reds erlebte der Stürmer seine erfolgreichste Zeit, schoss 42 Tore und gab 24 Vorlagen.
Für die englische Nationalmannschaft nahm er an zwei Weltmeisterschaften teil (2006 und 2010), traf insgesamt 22-mal in 42 Partien.