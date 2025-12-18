Darts-WM: Legendärer Stargast begeistert den Ally Pally

Christopher Mallmann 18.12.2025 • 21:13 Uhr Bei der Darts-WM taucht der nächste prominente Gast auf. Während der deutsche Profi Dominik Grüllich spielt, wird plötzlich eine England-Legende eingeblendet.

Bei der Darts-WM (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ist der nächste prominente Gast aufgetaucht - und hat die anwesenden Fans vor Begeisterung kochen lassen.

Während der deutsche Profi Dominik Grüllich sein Erstrunden-Match gegen Jermaine Wattimena bestritt, schwenkte die Kamera plötzlich zu einer Legende des englischen Fußballs.

Niemand Geringeres als Peter Crouch saß unter den Zuschauern und verfolgte Grüllichs Spiel.

Darts-Fans skandieren Crouchs Namen

Als der 44-Jährige merkte, dass er im Bild war, begann er zu lachen und drehte sich immer wieder nach hinten, wo die Fans seinen Namen skandierten.

Crouch hatte von 2002 bis 2019 in der Premier gespielt, darunter für den FC Liverpool, Stoke City und Tottenham Hotspur.

Bei den Reds erlebte der Stürmer seine erfolgreichste Zeit, schoss 42 Tore und gab 24 Vorlagen.