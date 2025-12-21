Darts-WM: Schindler in Runde drei - Hopp raus

SID 21.12.2025 • 21:17 Uhr Martin Schindler bleibt bei der WM in London weiter in Topform. Das Comeback von Max Hopp endet dagegen.

Martin Schindler hat bei der Darts-WM die dritte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich nach einem nervenstarken Auftritt im Londoner Alexandra Palace gegen den Iren Keane Barry mit 3:0 Sätzen durch. Nach der Weihnachtspause bekommt es Schindler mit dem bislang ebenfalls überzeugenden Engländer Ryan Searle zu tun.

„Es war ein enges Spiel“, sagte Schindler anschließend bei DAZN: „Aber ich habe noch mehr Potenzial. Ich kann noch besser spielen.“ Gegen Searle sei „die gleiche Herangehensweise nötig. Ich muss mein eigenes Spiel machen, darauf kommt es an“, sagte der Strausberger.

Schindler blieb in den wichtigen Momenten eiskalt. Alle drei Sätze gingen ins Entscheidungsleg, in allen behielt Schindler die Nerven, der zweite Matchdart saß. Zwar konnte der Weltranglisten-13. nicht ganz an seinen Average aus der ersten Runde (99,14 Punkte) - dem zweithöchsten eines Deutschen der WM-Geschichte - anknüpfen, dennoch zeigte er mit knapp über 96 Zählern im Schnitt erneut eine starke Leistung. Schindler steht zum dritten Mal im Ally Pally in Runde drei. Weiter ging es für den viermaligen PDC-Turniersieger noch nie.

Max Hopp ist dagegen ausgeschieden. Der deutsche WM-Rekordteilnehmer gewann bei seinem Comeback nach fünf Jahren Abstinenz gegen den an Position 25 gesetzten Engländer Luke Woodhouse nur ein Leg und verlor mit 0:3. Sein neunter WM-Start ist aber dennoch als ein Erfolg zu werten, erst seit Januar ist Hopp wieder zurück auf der Profitour der PDC.