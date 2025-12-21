Darts-WM: Schindler stürmt in die dritte Runde

Moritz Pleßmann 21.12.2025 • 21:09 Uhr Martin Schindler steht bei der Darts-WM in der nächsten Runde. Die deutsche Nummer eins schlägt Keane Barry aus Irland nach einem starken Auftritt.

Starker deutscher Start in die Abendsession der Darts-WM 2026! Martin Schindler, Deutschlands Nummer eins, setzte sich gegen Keane Barry glatt mit 3:0 in Sätzen durch und steht damit in Runde drei.

Der 29-Jährige bewies gegen einen ebenfalls starken Barry im Scoring seine Stärke und spielte 96,16 Punkte im Drei-Dart-Average. Seine Checkoutquote lag bei 39,1 Prozent. Sein Kontrahent war dort sogar besser (54,5 Prozent), erspielte sich bei 94,21 Punkten im Schnitt aber insgesamt nur elf Gelegenheiten auf Doppel. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Alle drei Sätze gingen jeweils in das entscheidende fünfte Leg. Schindler bewies im Decider dreimal starke Nerven und verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel acht zum Sieg. „Sehr sehr nervenstark von Martin“, bewertete SPORT1-Experte Philip Brzezinski nach der Partie.

„Ich habe die wichtigsten Würfe getroffen, Keane hat diese verpasst. Ich weiß, dass ich diese Schlüsselwürfe beherrsche, aber es gibt keine Garantie dafür“, fasste Schindler seinen Sieg auf der anschließenden Pressekonferenz zusammen.

Darts-WM: Schindler in den entscheidenden Momenten da

„Ich bin in einer guten Position. Ich fühle mich gut. Ich setze mich nicht zu sehr unter Druck. Ich weiß, dass deutsche Fans und Medien von mir große Dinge erwarten wie das Viertelfinale oder Ähnliches“, ergänzte er.

Im Match war Schindler immer wieder in den entscheidenden Momenten da. Im zweiten Satz checkte er beispielsweise 118 Punkte zum Satzgewinn. „Imposant, nach 0:2 gewinnt Schindler mit einem Highfinish den Satz“, sagte Kommentator Basti Schwele.

Barry hatte im dritten Satz sogar die Chance auf 1:2 zu verkürzen, verpasste es aber, sich Set-Darts zu stellen. „Das ist echt bitter für ihn“, meinte Schwele dazu.