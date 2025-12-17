Darts-WM: Historischer Coup! Ikone Barney raus

Raphael Weber 17.12.2025 • 22:06 Uhr Legende Raymond van Barneveld ist bei der Darts-WM schon in der 1. Runde ausgeschieden. Ein Schweizer spielt gegen „Barney“ stark auf.

„Belli“ nutzte seinen 4. Matchdart. „Damit ist eine Sensation im Ally Pally perfekt“, verkündete SPORT1-Kommentator Basti Schwele. Es war der erste Schweizer Sieg bei einer Darts-WM überhaupt.

Darts-WM: Rücktritt? Van Barneveld lässt Zukunft offen

Beim 58-Jährigen van Barneveld, langjähriger Rivale von Darts-Legende Phil Taylor und PDC-Weltmeister von 2007, stand dagegen direkt nach dem Match einmal mehr das Thema Karriereende im Raum.

„Wie es jetzt weitergehen soll, muss ich mir überlegen. Hausaufgaben machen“, sagte „Barney“ nach dem Match bei Viaplay: „Es war natürlich ein sehr schlechtes Jahr. Es läuft einfach nicht rund.“

Seinen Gegner aus der Schweiz lobte er: „Er hat fantastisch gespielt. Er hat einfach alles getroffen. Kompliment. Er hat einfach gut gespielt.“

Van Barneveld hilft auch Wechsel der Darts nicht

Schon nach dem 1:3 im ersten Satz analysierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic: „Barney kommt nicht ins Scoring.“ Auch im 2. Satz wurde es nicht besser, dazu ließ der 58-Jährige dann auch auf Doppel aus und gab den Satz sogar mit 0:3 aus der Hand.

Zum 3. Satz trat der Niederländer dann mit neuen Darts an - aber es wurde zunächst nicht besser. Nach insgesamt acht Legs in Folge führte Bellmont auch hier mit 2:0 nach Legs, warf unter anderem fünf perfekte Darts zum Start. Erst zum zwischenzeitlichen 1:2 gewann van Barneveld wieder ein Leg.

„Das müsste eine der bittersten Niederlagen für ihn überhaupt sein“, bilanzierte Marijanovic. So sollte es dann auch kommen, Satz 3 ging mit 3:1

Dabei spielte „Barney“ mit 92,5 sogar den knapp besseren Drei-Dart-Average, Bellmont lag bei 91,36. Dafür traf der 36-Jährige starke 39,1 Prozent seiner Würfe auf Doppel. Van Barneveld bekam überhaupt nur acht Versuche auf Doppel, traf davon nur 25 Prozent und gewann somit nur zwei Legs im ganzen Match - trotz der Unterstützung des Publikums, die immer wieder kam.

Anfeuerung für „Barney-Army“ motiviert Bellmont

„Es hat als Ablenkung etwas geholfen. Mit den ganzen „Barney-Army“-Rufen konnte ich mich ein bisschen pushen”, verriet Bellmont im Anschluss im SPORT1-Interview: „Heute hat es sicher ein paar Mal gepusht.“

Sein Status als erster Schweizer, der ein Match bei der Darts-WM gewinnt, mache ihn „mega“ stolz, erklärte „Belli“ außerdem und verriet: „Jetzt geht man sich einen trinken.“

„Es war der größte Sieg meiner Karriere“, freute er sich auf der PK. Van Barneveld habe ihm auch gratuliert. „Er sagte zu mir: Gut gespielt, tolle Doppel, verdienter Sieg. Nette Worte“, meinte Bellmont.

Darts-WM: „The Reaper“ schaltet Kanadier aus

Im ersten Match der Abendesession hatte sich „The Reaper“ Adam Sevada (USA) mit 3:1 in Sätzen gegen den Kanadier Matt Campbell durchgesetzt.