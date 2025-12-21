Darts-WM: Sensation um Gerwyn Price

Moritz Pleßmann 21.12.2025 • 22:00 Uhr Riesige Sensation bei der Darts-WM! Gerwyn Price scheidet schon in Runde zwei aus und bleibt ohne Satzgewinn.

Riesen-Sensation bei der Darts-WM! Gerwyn Price, einer der Favoriten auf den Titel, ist bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Gegen den Niederländer Wesley Plaisier verlor er glatt mit 0:3 in Sätzen.

„Es ist der größte Sieg meines Lebens. Ich bin so aus dem Häuschen. Ich war so nervös, es ist einfach toll“, freute sich der 35-Jährige nach der Partie bei Sky. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

„Das ist sportlich die größte Sensation. Ich kann es selbst nicht glauben“, meinte SPORT1-Experte Robert Marijanovic. Price fand zu keinem Zeitpunkt wirklich in das Spiel hinein, Plaisier nutzte seine Chancen eiskalt. Mit dem dritten Matchdart machte er den Sieg klar.

Darts-WM: Plaisier „schickt Price mit 3:0 in den Weihnachtsurlaub“

Dabei lag der Waliser mit 95,83 Punkten im Drei-Dart-Average sogar leicht vor Plaisier (94,28), doch dieser erwies sich stärker auf die Doppelfelder (56,3 Prozent vs. 40 Prozent).

„Jetzt ist diese Überraschung perfekt. Es ist die Sensation im Ally Pally. Er schickt Price mit 3:0 in den Weihnachtsurlaub“, rief Kommentator Basti Schwele.