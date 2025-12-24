Darts-WM: Spielplan fix! Deutscher Mega-Spieltag nach Weihnachten

SPORT1 24.12.2025 • 09:25 Uhr Die nächsten Termine bei der Darts-WM stehen fest. Ricardo Pietreczko hat die kürzeste Weihnachtspause der Deutschen, die fast alle am selben Tag spielen.

Die Darts-WM hat sich in eine kurze Weihnachtspause verabschiedet, aber die nächsten Spiele lassen nicht lange auf sich warten. Nun sind auch alle Drittrundenspiele zeitlich genau terminiert.

Aus deutscher Sicht besonders spannend: Wann stehen für Martin Schindler und Co. die nächsten Partien an? (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Weiter geht es bekanntlich am 27. Dezember, je drei Spiele sind in der Nachmittags- und Abendsession angesetzt. Am Tag nach den Feiertagen ist dabei mit Ricardo Pietreczko auch ein Deutscher am Start. Er wird gegen Andreas Harrysson das erste Spiel des Abends bestreiten, los geht es ab 20 Uhr.

Zum Abschluss desselben Drittrunden-Spieltages gibt es mit dem Duell zwischen Titelverteidiger Luke Littler und Altstar Mensur Suljovic noch ein weiteres besonderes Highlight.

Darts-WM: Drei Deutsche spielen an einem Tag

Einen Tag später, am Sonntag, eröffnet dann Martin Schindler den Spieltag. Zu Beginn der Nachmittagssession, die um 13.30 Uhr beginnt, trifft er auf Ryan Searle.

Der 28. Dezember wird dabei zum deutschen Triple-Header, denn im zweiten Spiel der Abendsession steht Gabriel Clemens dem Mitfavoriten Luke Humphries gegenüber. Beschlossen wird der Spieltag dann von Arno Merk, der auf Superstar Michael van Gerwen trifft.

Die letzten Drittrunden-Partien steigen dann am Montag, 29. Dezember. Neben drei Spielen am Nachmittag findet auch noch eine Partie am Abend statt. Mit den zwei weiteren späten Spielen wird dann schon das Achtelfinale eingeläutet.

Zum weiteren Ausblick: Am 30. Dezember kommt es erneut zu sechs Spielen, auch dann geht es noch um den Einzug ins Viertelfinale.

Die Runde der letzten acht wird dann am Neujahrstag ausgetragen, je zwei Spiele finden am Nachmittag und am Abend statt. Die beiden Halbfinals fallen auf den 2. Januar, das Endspiel steigt am 3. Januar ab 21 Uhr.

Der weitere Spielplan im Überblick

Samstag, 27. Dezember

Nachmittagsrunde (13.30 Uhr)

Dritte Runde

Wesley Plaisier gegen Krzysztof Ratajski

Andrew Gilding gegen Luke Woodhouse

Jonny Clayton gegen Niels Zonneveld

Abendrunde (20 Uhr)

Dritte Runde

Andreas Harrysson gegen Ricardo Pietreczko

Stephen Bunting gegen James Hurrell

Luke Littler gegen Mensur Suljovic

Sonntag, 28. Dezember

Nachmittagssession (13.30 Uhr)

Dritte Runde

Martin Schindler gegen Ryan Searle

Damon Heta gegen Rob Cross

Gary Anderson gegen Jermaine Wattimena

Abendsession (20 Uhr)

Dritte Runde

Gian van Veen gegen Madars Razma

Luke Humphries gegen Gabriel Clemens

Michael van Gerwen gegen Arno Merk

Montag, 29. Dezember

Nachmittagssession (13.30 Uhr)

Dritte Runde

Justin Hood gegen Ryan Meikle

Ricky Evans gegen Charlie Manby

Nathan Aspinall gegen Kevin Doets

Abendsession (20 Uhr)

Runde 3

Josh Rock gegen Callan Rydz

2 Spiele in Runde 4 – Paarungen stehen noch nicht fest

Dienstag, 30. Dezember

Nachmittagssession (13.30 Uhr)

Runde 4

Abendsession (20 Uhr)

Vierte Runde, drei Spiele

Donnerstag, 1. Januar

Nachmittagsrunde (13.30 Uhr)

2 Viertelfinals

Abendrunde (20 Uhr)

2 Viertelfinals

Freitag, 2. Januar (20.30 Uhr)

Halbfinale

Samstag, 3. Januar (21 Uhr)