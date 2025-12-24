Darts-WM: Spielplan fix! Deutscher Mega-Spieltag nach Weihnachten

Die Darts-WM hat sich in eine kurze Weihnachtspause verabschiedet, aber die nächsten Spiele lassen nicht lange auf sich warten. Nun sind auch alle Drittrundenspiele zeitlich genau terminiert.
Deutscher Mega-Tag bei Darts-WM!
Aus deutscher Sicht besonders spannend: Wann stehen für Martin Schindler und Co. die nächsten Partien an? (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)
Weiter geht es bekanntlich am 27. Dezember, je drei Spiele sind in der Nachmittags- und Abendsession angesetzt. Am Tag nach den Feiertagen ist dabei mit Ricardo Pietreczko auch ein Deutscher am Start. Er wird gegen Andreas Harrysson das erste Spiel des Abends bestreiten, los geht es ab 20 Uhr.
Zum Abschluss desselben Drittrunden-Spieltages gibt es mit dem Duell zwischen Titelverteidiger Luke Littler und Altstar Mensur Suljovic noch ein weiteres besonderes Highlight.
Darts-WM: Drei Deutsche spielen an einem Tag
Einen Tag später, am Sonntag, eröffnet dann Martin Schindler den Spieltag. Zu Beginn der Nachmittagssession, die um 13.30 Uhr beginnt, trifft er auf Ryan Searle.
Der 28. Dezember wird dabei zum deutschen Triple-Header, denn im zweiten Spiel der Abendsession steht Gabriel Clemens dem Mitfavoriten Luke Humphries gegenüber. Beschlossen wird der Spieltag dann von Arno Merk, der auf Superstar Michael van Gerwen trifft.
Die letzten Drittrunden-Partien steigen dann am Montag, 29. Dezember. Neben drei Spielen am Nachmittag findet auch noch eine Partie am Abend statt. Mit den zwei weiteren späten Spielen wird dann schon das Achtelfinale eingeläutet.
Zum weiteren Ausblick: Am 30. Dezember kommt es erneut zu sechs Spielen, auch dann geht es noch um den Einzug ins Viertelfinale.
Die Runde der letzten acht wird dann am Neujahrstag ausgetragen, je zwei Spiele finden am Nachmittag und am Abend statt. Die beiden Halbfinals fallen auf den 2. Januar, das Endspiel steigt am 3. Januar ab 21 Uhr.
Der weitere Spielplan im Überblick
Samstag, 27. Dezember
Nachmittagsrunde (13.30 Uhr)
Dritte Runde
Wesley Plaisier gegen Krzysztof Ratajski
Andrew Gilding gegen Luke Woodhouse
Jonny Clayton gegen Niels Zonneveld
Abendrunde (20 Uhr)
Dritte Runde
Andreas Harrysson gegen Ricardo Pietreczko
Stephen Bunting gegen James Hurrell
Luke Littler gegen Mensur Suljovic
Sonntag, 28. Dezember
Nachmittagssession (13.30 Uhr)
Dritte Runde
Martin Schindler gegen Ryan Searle
Damon Heta gegen Rob Cross
Gary Anderson gegen Jermaine Wattimena
Abendsession (20 Uhr)
Dritte Runde
Gian van Veen gegen Madars Razma
Luke Humphries gegen Gabriel Clemens
Michael van Gerwen gegen Arno Merk
Montag, 29. Dezember
Nachmittagssession (13.30 Uhr)
Dritte Runde
Justin Hood gegen Ryan Meikle
Ricky Evans gegen Charlie Manby
Nathan Aspinall gegen Kevin Doets
Abendsession (20 Uhr)
Runde 3
Josh Rock gegen Callan Rydz
2 Spiele in Runde 4 – Paarungen stehen noch nicht fest
Dienstag, 30. Dezember
Nachmittagssession (13.30 Uhr)
Runde 4
Abendsession (20 Uhr)
Vierte Runde, drei Spiele
Donnerstag, 1. Januar
Nachmittagsrunde (13.30 Uhr)
2 Viertelfinals
Abendrunde (20 Uhr)
2 Viertelfinals
Freitag, 2. Januar (20.30 Uhr)
Halbfinale
Samstag, 3. Januar (21 Uhr)
Finale