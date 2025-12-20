Darts-WM: Star macht Geständnis: "Habe das ganze Spiel gezittert"

Moritz Thienen 20.12.2025 • 11:30 Uhr Nathan Aspinall müht sich bei der Darts-WM in die nächste Runde. Nach seinem Sieg spricht er offen über die Gründe für seinen durchwachsenen Auftritt, macht aber auch eine Ansage.

„The Asp“ verlor gleich den ersten Satz und geriet so gehörig unter Druck. Nach einem schwachen Start steigerte sich die Nummer 15 der Weltrangliste aber und sorgte mit einem 170er-Finish zum Matchgewinn noch für ein echtes Highlight.

„Ich bin sehr erleichtert. So habe ich mir das Spiel nicht vorgestellt, als ich gestern ins Bett gegangen bin“, sagte Aspinall auf der Pressekonferenz nach dem Spiel lachend.

Anschließend wählte er dann aber durchaus nachdenkliche Worte: „Ich habe den Druck wirklich gespürt. Ich habe das ganze Spiel über gezittert.“

Darts-WM: Aspinall spricht über großen Druck

„Vielleicht habe ich mir heute selbst zu viel Druck gemacht. Aber ich habe gewonnen. Das ist das wichtigste“, sagte Aspinall erleichtert.

Warum er so nervös gewesen sei? Darauf hatte er keine richtige Antwort: „Ich habe richtig gut trainiert, mein Selbstvertrauen ist riesig. Ich bin in meinem Leben wahrscheinlich 20 Mal auf diese Bühne gegangen. Ich habe mich trotzdem so unter Druck gesetzt – und ich weiß nicht, warum.“

„So habe ich mich seit Jahren nicht gefühlt“, gab Aspinall zu, lobte aber auch seinen Gegner: „Großes Lob a Lourence. Er hat fantastisch gespielt und mich sehr unter Druck gesetzt.“

Er hoffe, dass ihm dieses Spiel noch im weiteren Turnierverlauf nützen könne: „Vielleicht habe ich diese Herausforderung gebraucht, um zu erkennen, warum ich mich so unnötig unter Druck gesetzt habe.“

Aspinall mit Ansage für nächste Runde

Nach den offenen Worten und der Selbstkritik blickte Aspinall anschließend aber positiv auf den Rest der Weltmeisterschaft (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Für sein Match am Montag gegen den US-Amerikaner Leonard Gates (gegen 21 Uhr im LIVETICKER) ließ er sich dann sogar eine echte Ansage entlocken: „Mein Spiel ist aktuell so gut, wie noch nie. Ich habe noch nie besser gespielt. Ich weiß, dass ich Leonard schlagen werde.“