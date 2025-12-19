Darts-WM: Suljovic sendet Glückwünsche an Basler

Moritz Pleßmann 19.12.2025 • 13:53 Uhr Am Donnerstag feierte Mario Basler seinen 57. Geburtstag. Unter den Gratulanten ist auch Darts-Star Mensur Suljovic.

Mitten in der Vorbereitung auf sein Zweitrundenmatch bei der Darts-WM (bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) meldete sich Mensur Suljovic auch abseits des Boards zu Wort und sendete Geburtstagsglückwünsche an Mario Basler.

„Alles Gute zum Geburtstag Budy“, schrieb Suljovic in seiner Instagram-Story am Donnerstag und teilte dabei einen Video-Ausschnitt des Promi-Darts-Masters aus dem März.

Dort spielten er und Basler, der seinen 57. Geburtstag feierte, gemeinsam in Chemnitz in einem Team und landeten auf Rang drei.

Darts-WM: Basler im Ally Pally?

In einer weiteren Story lud er Basler nach London: „Ich hoffe, ich gewinne mein nächstes Spiel gegen Joe Cullen und dann sehen wir uns im Ally Pally und du bist live dabei“, sagte er.