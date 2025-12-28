Darts-WM: Thriller! Legende Anderson gewinnt Drama

Johannes Vehren 28.12.2025 • 17:07 Uhr Gary Anderson steht im Achtelfinale der Darts-WM. Gegen Jermaine Wattimena setzt sich die Legende in einem dramatischen Spiel durch.

Was für ein Thriller! Altmeister Gary Anderson hat sich bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) in der dritten Runde gegen Jermaine Wattimena dramatisch mit 4:3 in Sätzen durchgesetzt - und den Ally Pally zu stehenden Ovationen veranlasst.

Den entscheidenden Satz gewann der zweimalige Weltmeister aus Schottland mit 5:3 in Legs. Als er seinen sechsten Matchdart verwandelte, konnte der 55-Jährige sein Glück gar nicht fassen. „Wir sind alle fix und fertig“, resümierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Darts-WM: Scoringfeuerwerk von Anderson und Wattimena

„Das war ein Blockbuster. Es war ein phänomenales Spiel. Gary Anderson ist ein heißer Kandidat auf den Titel“, meine WM-Teilnehmer und SPORT1-Experte Max Hopp.

Beide Spieler legten ein Scoringfeuerwerk hin und wurden im Laufe der Partie immer besser. Letztlich behielt Anderson die Oberhand.

Fans im Ally Pally werden in den Bann gezogen

Er spielte einen Average von 102,24 Punkten, warf 14 180er-Aufnahmen und kam letztlich auf eine Doppelquote von 37,5 Prozent. Wattimena spielte 95,26 Zähler im Schnitt, zehn 180er sowie eine Checkoutquote von 34 Prozent. Kurz vor Schluss krönte Anderson seine Show fast mit einem Neun-Darter. Nach acht perfekten Darts - den ersten in diesem Turnier - verfehlte allerdings der letzte Wurf sein Ziel.

Nach der Partie applaudierten die Zuschauer im prallgefüllten Alexandra Palace beiden Akteuren lautstark.