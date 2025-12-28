Darts-WM: Umstrittene Regel wurde heimlich gestrichen

Johannes Vehren 28.12.2025 • 19:26 Uhr Im Vorfeld der Darts-WM 2026 gab es einige große Änderungen. Eine Regel wurde im Vorfeld heimlich gestrichen.

Heimliche Regeländerung bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1). Wie der ehemalige Tourkarten-Inhaber Matthew Edgar auf seinem YouTube-Kanal verraten hat, wurde eine umstrittene Regel gestrichen.

In den vergangenen Jahren war es den Spielern bei den Partien, die im TV übertragen wurden, nicht gestattet, Shirts in derselben Farbe zu tragen. Derjenige mit der niedrigeren Ranglistenposition musste ein alternatives Shirt mitbringen, um eine Überschneidung der Trikotfarben zu vermeiden.

Darts-WM: Regeländerung kommt zum Tragen

Diese Regel gilt laut Edgar in diesem Jahr aber nicht mehr. Er berichtete: „Darts wird immer individueller und Persönlichkeiten werden mehr gefördert. Wir haben uns mit Barry Hearn getroffen und er hat uns gesagt, dass wir zeigen sollen, wer wir sind.“

Edgar verwies beispielsweise auf die Erstrundenpartie zwischen Ryan Searle und Chris Landmann. Beide Spieler hatten ein Trikot mit einem schwarzen Body und roten Ärmeln an. In der Vergangenheit wäre dies nicht möglich gewesen.

„Das passierte ständig“

„Als ich mal bei einem Players-Championship-Turnier (diese Events werden nicht im TV übertragen, Anm. d. Red.) gegen Michael van Gerwen spielte, der bekanntlich immer grün trägt, hatte ich auch ein grünes Polohemd an. Dann bin ich mal bei den Players Championship Finals im Fernsehen auf ihn getroffen und musste ein Ersatzshirt mitnehmen. Das passierte ständig", berichtete der 39-Jährige.