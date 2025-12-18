Darts-WM: Underdog liefert irre Show

Moritz Pleßmann , Stefan Junold 18.12.2025 • 15:27 Uhr Motomu Sakai gelingt bei der Darts-WM eine riesige Überraschung. Der Japaner liefert einen irren Auftritt im Ally Pally und zieht in die nächste Runde ein.

Große Sensation und eine irre Show bei der Darts-WM im Ally Pally! Der Japaner Motomu Sakai bezwingt Thibault Tricole aus Frankreich glatt mit 3:0 in Sätzen.

Sakai fühlte sich bei seinem Debüt auf der größten Darts-Bühne der Welt offenbar richtig wohl. Schon beim Walk-On, ein Song aus einem Anime, feierte er ausgelassen, tanzte und brachte früh eine Top-Stimmung in die Halle.

„Ich glaube daran, dass die Darts umso besser fliegen, je mehr ich tanze“, sagte Sakai auf der Pressekonferenz nach der Partie. Am Oche stellte der Japaner dies unter Beweis und spielte zwischenzeitlich über 90 Punkte im Drei-Dart-Average. „Definitiv eine kleine Sensation“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

„Ich glaube, ich habe es am meisten genossen“, freute sich Vollzeit-Profi Sakai nach dem Spiel im Interview mit SPORT1.

Darts-WM: Sakai bringt Fans auf seine Seite

„Der hat den Ally Pally spätestens jetzt hinter sich. Was für ein Finish von Sakai“, sagte Kommentator Basti Schwele nach einem 121er-Checkout im ersten Satz.

Mit dem sechsten Matchdart machte Sakai dann die Sensation perfekt. Er spielte am Ende 87,38 Punkte im Drei-Dart-Average, Tricole 83,11 Punkte. Auch die Checkoutquote war bei Sakai (34,6 %) besser als beim Franzosen (19 %).

„The Creature“ trifft nun auf den Schweden Andreas Harrysson, der selbst für eine Sensation sorgte. „Ich bin bereit für ihn“, erklärte Sakai auf der PK, und machte eine Bartgeste um an seinen schwedischen Kontrahenten zu erinnern.

Rydz wird Favoritenrolle gerecht

Im ersten Spiel der Nachmittagssession meisterte auch Callan Rydz seinen Auftakt.

Der Engländer gewann gegen den Debütanten Patrik Kovacs aus Ungarn glatt mit 3:0 in Sätzen.

„The Riot“ reichte dabei ein Drei-Dart-Average von 88,39 Punkten und eine Checkoutquote von 37,5 %. Kovacs spielte 84,93 Punkte im Schnitt und verwandelte drei seiner zehn Versuche auf Doppel.

Darts-WM: Rydz mit „Luft nach oben“

Rydz zeigte dabei zum Auftakt noch nicht sein ganzes Können. „Er kann deutlich mehr spielen“, bewertete SPORT1-Experte Philip Brzezinski. Der 27-Jährige sei „sicher weiter”, habe aber noch „Luft nach oben“.