Darts-WM: Van Barneveld scheitert in Runde eins

SID 17.12.2025 • 22:40 Uhr Der Niederländer ist von der Klasse früherer Tage meilenweit entfernt.

Darts-Ikone Raymond van Barneveld ist bei der WM in London krachend gescheitert. Der fünfmalige Weltmeister aus den Niederlanden unterlag im Alexandra Palace in der ersten Runde dem Schweizer Außenseiter Stefan Bellmont klar mit 0:3 und gewann dabei lediglich zwei Legs. Bellmont zog als erster Schweizer Dartsspieler der Geschichte in die 2. Runde beim Jahreshöhepunkt ein.