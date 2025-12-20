Darts-WM: Warum das letzte WM-Spiel heute Abend ausfällt

Eric Böhm 20.12.2025 • 17:11 Uhr Nach dem positiven Dopingtest und der folgenden Suspendierung von Dom Taylor erhält Jonny Clayton bei der Darts-WM ein Freilos. Daran gibt es auch Kritik.

Der Dopingfall der Darts-WM sorgt weiter für Aufsehen. Die Suspendierung von Dom Taylor nach einem positiven Dopingtest hat auch Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft.

Denn Jonny Clayton erhält nach Taylors Aus ein Freilos und steht somit kampflos in Runde drei. Das bedeutet aber auch, dass an Tag 10 der WM in der Abendsession nur drei Spiele stattfinden. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: PDC-Regeln bei Suspendierung eindeutig

Denn die Regeln der PDC sind diesbezüglich eindeutig: hat ein später ausgeschlossener Spieler sein Match vollendet, wird er sofort aus dem Turnierbaum entfernt und sein nächster Gegner zieht kampflos in die nächste Runde ein.

Deshalb profitiert nun Clayton. Der Leidtragende dieser Regelung ist Oskar Lukasiak.

Kein WM-Nachrücker nach Dopingfall - PDC erntet Kritik

Denn der Schwede hatte in der ersten Runde gegen Taylor verloren.

Da Taylor am Tag dieses Spiels positiv getestet wurde, hätte eigentlich auch Lukasiak in die zweite Runde gegen Clayton aufrücken können.

Entsprechend gab es in den sozialen Netzwerken auch Kritik an der Entscheidung der PDC.

