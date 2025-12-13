Darts-WM: Wilder Auftritt von England-Star: "Ich hasse es"

SPORT1 13.12.2025 • 14:44 Uhr Ricky Evans legt nach seinem Auftaktsieg bei der Darts-WM einen irren Auftritt auf der Bühne hin - und legt dann auf der Pressekonferenz nach.

Der britische Spieler Ricky Evans hat nach seinem Auftaktsieg bei der Darts-WM mit einer erstaunlichen Rede für Aufsehen gesorgt. Der 35-Jährige brachte vor den versammelten Journalisten seine tiefe Abneigung gegen „Bratensoße“ zum Ausdruck.

Nach seinem 3:0-Erfolg gegen Man Lok Leung - der es auch schon in sich hatte - schimpfte Evans in einem zweieinhalb Minuten langen Monolog über die kommenden Feiertage und vor allem eben die verhasste Soße.

„Weihnachten ist doch Mist“, hatte er noch auf der Bühne erklärt und sich dabei sogar ein paar Buhrufe eingefangen: „Jetzt mal ehrlich: Niemand mag Bratensoße. Bratensoße ist der Teufel. Leute, jetzt mal ehrlich: Wer steht auf Bratensoße? Hand hoch!“

Darts-Star: „Ich hasse alles daran“

Seine eigene Mutter hob wie einige andere Zuschauer die Hand. Die Reaktion vom Dartsprofi: „Das kann doch nicht euer Ernst sein. Kommt schon.“

Bizarr: Evans war in Weihnachts-Montur zu den Klängen von Shakin‘ Stevens‘ „Merry Christmas Everyone“ in den Alexandra Palace eingelaufen - und hatte damit das Publikum zunächst auf seine Seite gezogen. Als er sich auch noch einen Riss in der Hose zuzog, war die Menge endgültig begeistert.

Nach der Partie stellte er sich auf der Pressekonferenz den Fragen der Medien. Und ging schnell wieder zu seinem „Lieblingsthema“ über: „Ich hasse alles daran. Allein schon der Geruch...“, sagte er über das englische „Gravy“, die Bratensoße.