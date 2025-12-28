Darts-WM: WM-Überraschung enthüllt "gesundheitliches Problem mit dem Hirn"

Johannes Vehren 28.12.2025 • 12:15 Uhr Krzysztof Ratajski steht sensationell im Achtelfinale der Darts-WM. Der Pole gesteht nach seinem erneuten Weiterkommen gesundheitliche Probleme.

Krzysztof Ratajski hat nach seinem Einzug ins Achtelfinale bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) über eine schwierige Zeit in seinem Leben gesprochen.

In den vergangenen Jahren macht der Pole eher durch überraschend schwankende Leistungen auf sich aufmerksam und fiel dadurch aus den Top-32 der Weltrangliste.

Darts-WM: Ratajski spricht über „schwierige Zeit“

Bei der Weltmeisterschaft brilliert Ratajski und steht nach einem sensationellen Comeback gegen Wesley Plaisier, als er einen 1:3-Satzrückstand drehte, nun in der Runde der letzten 16 Spieler.

Nach dem Weiterkommen verriet der 48-Jährige auf der Pressekonferenz, dass er wegen eines Hirnaneurysmas behandelt werden musste: „Ich hatte vor einiger Zeit ein gesundheitliches Problem mit dem Hirn. Das war eine schwierige Zeit für mich, aber jetzt ist alles wieder okay.“

Darts-Star will wieder in die Top-32

Er fügte hinzu: „Letztes Jahr war es schon besser, und jetzt hoffe ich, dass ich im Ranking wieder nach oben komme und alles gut wird.“

Als Nummer 37 der Welt ist Ratajski in die WM gestartet und konnte sich im Liveranking schon drei Plätze vorarbeiten. Sein großes Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder in den Top 32 zu stehen.

Geht der Run gegen Woodhouse weiter?

„Hier habe ich natürlich eine sehr gute Chance. Die Ranglistenpunkte bei der WM sind sehr hoch, deshalb ist jedes Match extrem wichtig“, stellte der Pole klar.