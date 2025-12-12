Europameister van Veen feiert Siegpremiere im „Ally Pally“

SID 12.12.2025 • 23:23 Uhr Darts-WM: Der Zehnte der Weltrangliste startet mit einem Turnier-Auftakt nach Maß.

Der Europameister atmet auf: Gian van Veen ist bei der Darts-Weltmeisterschaft in die zweite Runde eingezogen. Im Zuge seines 3:1-Sieges dominierte „The Giant“ den Spanier Cristo Reyes über weite Strecken des Duells, musste gegen Ende der Partie dennoch kurzzeitig zittern. Für den 23-Jährigen ist es bei seiner dritten WM-Teilnahme der erste Sieg im Alexandra Palace.

„Ich bin in diesem Turnier, um es zu gewinnen“, sagte der Niederländer im Vorfeld und unterstrich seine Ambitionen in den ersten beiden Sets, in denen er nur ein Leg abgab. Beim Stand von 2:0 schien die Konzentration des Jung-Profis plötzlich nachzulassen, der Niederländer patzte und kassierte nach dem Break im dritten Set das 2:1.

Prompt hatte Reyes Oberwasser und van Veen drohte der sicher geglaubte Sieg aus den Händen zu gleiten. Doch im entscheidenden Moment behielt er die Nerven und schraubte seine Drei-Dart-Average auf 98,91 Punkte hoch.