Ex-Weltmeister Anderson müht sich in Runde zwei

Auftakthürde mit Mühe gemeistert: Dartsprofi Gary Anderson hat sich zum Abschluss der Nachmittagssession am Samstag keine Blöße gegeben und ist in die zweite Runde der WM in London eingezogen. Der ehemalige Weltmeister (2015, 2016) aus Schottland besiegte in einem packenden Match den Engländer Adam Hunt mit 3:2.

Dem „Flying Scotsman“ gelang bei seiner ersten Aufnahme direkt eine 180, er schenkte im Anschluss aber das erste Leg ab. In der Folge entwickelte sich im stimmungsvollen Tollhaus Ally Pally ein Duell auf Augenhöhe zwischen dem Weltranglisten-14. Anderson und der Nummer 84 der Welt - mit dem besseren Ende im entscheidenden fünften Satz für den Altmeister aus Schottland.

Auf den 54-Jährigen wartet nun in der zweiten Runde seiner bereits 17. Weltmeisterschaft der Sieger aus dem Duell zwischen Connor Scutt und Simon Whitlock. Im vergangenen Jahr war Anderson mit Schmerzen in der Schulter in der ersten Runde ausgeschieden.