Gegner von Merk: Van Gerwen erreicht nächste Runde

SID 23.12.2025 • 23:28 Uhr Der dreimalige Weltmeister setzt sich gegen den Iren William O'Connor durch.

Die deutsche Überraschung Arno Merk trifft in der dritten Runde der Darts-WM auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen. Der Niederländer gewann am Dienstagabend in London mit 3:1 gegen den Iren William O’Connor. Zuvor hatte sich Debütant Merk mit 3:0 gegen den enttäuschenden zweimaligen Champion Peter Wright aus Schottland durchgesetzt.

Van Gerwen, der zum Auftakt nur mit Mühe den Japaner Mitsuhiko Tatsunami geschlagen hatte, startet wieder nervös, drehte aber ein 0:2 im ersten Durchgang doch noch zum Satzgewinn. In der Folge dominierte die Nummer drei der Weltrangliste zunächst - auch, weil sein Gegner O’Connor sichtbar Probleme mit seinem linken Auge hatte. Ab dem dritten Satz spielte der Ire dann wieder besser und fand zurück in die Partie, doch van Gerwen brachte die Führung ins Ziel.