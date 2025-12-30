Gnadenlos auf die Doppel: Hood überrascht auch gegen Rock

SID 30.12.2025 • 17:35 Uhr Der Debütant schlägt auch den an Nummer elf gesetzten Josh Rock. Der Engländer überragt auf die Doppelfelder, nur beim Matchdart wackelt er kurz.

Der nächste Coup im Ally Pally ist perfekt: Der neue Publikumsliebling Justin Hood steht bei der Darts-WM überraschend im Viertelfinale. Der englische „Doppel-König“ bezwang am Dienstag den an Nummer elf gesetzten Nordiren Josh Rock mit 4:0 und setzte seinen Erfolgslauf bei seinem Turnierdebüt auf beeindruckende Art und Weise fort.

Hood spielte gegen Rock groß auf und zeigte sich beim Checkout gnadenlos. Bis zu seinen ersten Matchdarts verwandelte der Weltranglisten-86. jeden seiner Würfe auf die Doppel. Auf der Zielgeraden flatterten dann kurz die Nerven, der fünfte Matchdart fand schließlich den Weg ins Ziel. Am Ende stand eine überragende Doppel-Quote von 75 Prozent.

Der 32-Jährige, der erst seit Januar auf der Profitour spielt, hatte in den Runden zuvor unter anderem den Weltranglistensechsten Danny Noppert (Niederlande) und seinen Landsmann Ryan Meikle ausgeschaltet.