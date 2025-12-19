Hopp, Schindler, Pietreczko: Deutsche Spiele bei Darts-WM terminiert

SPORT1 19.12.2025 • 12:16 Uhr Bei der Darts-WM steht die zweite Runde an. SPORT1 zeigt, wann und gegen wen die Deutschen spielen.

Am Samstag beginnt bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally die zweite Runde. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) Zu den dann noch verbliebenen 64 Spielern gehören auch fünf Deutsche. Und gleich am Samstag wird es für den ersten von ihnen ernst.

Ricardo Pietreczko, der in der ersten Runde José De Sousa ausgeschaltet hatte, bekommt es voraussichtlich ab 16.30 Uhr mit dem Briten Dave Chisnall zu tun. „Chizzy“ seinerseits hatte in seinem ersten Duell Frauen-Superstar Fallon Sherrock souverän mit 3:0 besiegt.

Auch am Sonntag ist die Bundesrepublik auf der größten Darts-Bühne der Welt wieder vertreten – und das gleich doppelt. Den Anfang macht dabei Max Hopp. Dieser ist nach fünf Jahren zurück im Ally Pally und hat in der ersten Runde mit einem 3:1-Sieg gegen den favorisierten Martin Lukeman überzeugt.

Hopp muss gegen Woodhouse ran

Auf den „Maximiser“ wartet in der zweiten Runde ab 15.30 Uhr die Nummer 25 der Order of Merit, Luke Woodhouse. Dieser hatte zuvor den Kroaten Boris Krcmar ebenfalls mit 3:1 geschlagen.

Martin Schindler, der als zweiter Deutscher am Sonntag im Einsatz ist, eröffnet mit seinem Match die Abendsession ab 20.15 Uhr. Der 29-Jährige schlug in seinem ersten Match Stephen Burton mit 3:1.

Sein Gegner für die Runde der letzten 64 steht derweil noch nicht fest, so wird dieser im letzten Spiel der ersten Runde am Freitagabend zwischen Keane Barry und Tim Pusey ausgespielt.