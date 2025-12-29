Kuriosum bei Darts-WM: "Fast besonderer als ein 9-Darter"

Julius Schamburg 29.12.2025 • 21:19 Uhr Callan Rydz spielt bei der Darts-WM ein einzigartiges Leg - an Seltenheitswert kaum zu überbieten. Die Kommentatoren sind vollends begeistert.

Den 9-Darter zwar um Haaresbreite verpasst, aber Callan Rydz hat bei der Darts-WM 2026 ein ganz besonderes Leg von purer Seltenheit gespielt und damit auch die Kommentatoren verzückt.

Im letzten Drittrundenspiel der WM zwischen Rydz und Josh Rock lief das vierte Leg des zweiten Satzes. Beide Spieler starteten mit einer 180 in das Leg - das einen höchst bemerkenswerten Verlauf nehmen sollte.

Darts-WM: Rydz verpasst 9-Darter knapp

Rydz, der in dem Leg Anwurf hatte, ließ eine weitere Maximumaufnahme folgen - sechs perfekte Darts also. „Rydz ist jetzt echt on fire“, meinte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

„Rocky“ warf bei seiner nächsten Aufnahme „nur“ 58 Punkte und alle warteten gespannt darauf, ob Rydz der 9-Darter gelingen würde. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Der erste Dart landete auch in der Triple-20, der zweite allerdings nur in der Single-19. Der Engländer hatte also 62 Punkte Rest und noch einen Pfeil in der Hand. Dann die ungewöhnliche Entscheidung: Rydz spielte erneut die Triple-20 an und traf - für zwei Punkte Rest!

„Er stellt sich Doppel-1. Also wenn er den 10-Darter wirft - auch wenn es kein 9-Darter wird - dann erlebt ihr was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ein 10-Darter auf Doppel-1. Das habe ich erst einmal in 20 Jahren TV gesehen“, merkte Marijanovic an.

Rydz auf den Spuren von Michael van Gerwen

Und tatsächlich: Rydz traf mit seinem zehnten Dart mitten in die Doppel-1 und vollendete sein Kunststück. „Rydz 10-Darter mit Doppel-1. Sowas werden wir wahrscheinlich nie wieder erleben. Ist das geil! Das freut mich fast mehr wie ein 9-Darter. Das ist super selten. Das kriegst du niemals - irgendwie. Weltklasse“, war Marijanovic aus dem Häuschen.

Tatsächlich ist der spezielle 10-Darter eine echte Rarität: Auf einer TV-Bühne gelang Michael van Gerwen vor neun Jahren beim Grand Slam of Darts selbiges. Gegen Peter Wright spielte der Niederländer einen 10-Darter, ebenfalls über die Doppel-1. Marijanovic machte dann erneut darauf aufmerksam, wie außergewöhnlich dieses Leg war: „Das wird keiner gerne hören. Aber das war für mich fast besonderer als ein 9-Darter. Unglaublich selten.“

Darts-WM: Rock zieht ins Achtelfinale ein

Rydz, sichtlich mitgenommen vom Tod seines Großvaters vor einigen Tagen, verlor den Satz noch im Decider. Kurios: Der gesamte Satz, also alle fünf gespielten Legs, dauerte in Summe lediglich vier Minuten an. Mit schnellen Pfeilen und großer Show war das Publikum im Alexandra Palace und auch die Kommentatoren bestens unterhalten.