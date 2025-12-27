Littler souverän ins Achtelfinale - Bunting raus

SID 28.12.2025 • 00:15 Uhr Der 18-Jährige ist bei der WM weiter ohne Satzverlust.

Dartsstar Luke Littler zeigt auf seiner Mission Titelverteidigung bei der WM weiter keine Schwäche. Der 18 Jahre alte Weltmeister zog in London durch ein souveränes 4:0 gegen den Österreicher Mensur Suljovic ins Achtelfinale ein und hat im Turnierverlauf weiter keinen Satz abgegeben. In der Runde der besten 16 trifft der Weltranglistenerste auf Damon Heta aus Australien oder den früheren Weltmeister Rob Cross (England).

Littler strebt im legendären Alexandra Palace die dritte Finalteilnahme in Folge und seinen zweiten Titel in Serie an. Gegen Suljovic wurde der Engländer seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht und ließ nie Zweifel an seinem Weiterkommen aufkommen. „The Nuke“ nutzte seinen zweiten Matchdart zum Sieg.