Littlers Ziele im Ally Pally: Neundarter und Titel Nummer zwei

SID 09.12.2025 • 06:22 Uhr Der Weltranglistenerste startet als Topfavorit in das Turnier.

Darts-Superstar Luke Littler will bei der anstehenden Weltmeisterschaft in London mehr als nur seinen Titel verteidigen. „Ich würde sehr gerne einen Neundarter im Ally Pally werfen. Letztes Jahr war ich nahe dran“, sagte der Engländer im Sport1-Interview: „Es gibt nicht mehr viel, was man im Ally Pally noch erreichen kann: Der 180er-Rekord ist gebrochen, der höchste Set-Durchschnitt ebenfalls. Also ja: ein Neundarter und hoffentlich ‚back to back‘-Titel.“

Der Weltranglistenerste startet am Donnerstagabend mit einem Duell gegen Darius Labanauskas aus Litauen im legendären Alexandra Palace. Erstmals findet die WM mit 128 Spielerinnen und Spielern statt. Mit fünf Millionen Pfund wurde das Preisgeld gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, der Sieger erhält eine Million Pfund.