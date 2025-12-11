Martin Schindler vor Darts-WM 2026: "Letztes Jahr habe ich mich verrückt gemacht"

Julius Schamburg 11.12.2025 • 19:48 Uhr Martin Schindler spricht vor der Darts-WM 2026 offen über den Druck und die Erwartungen. Die deutsche Nummer eins erklärt, was dieses Jahr anders laufen soll und worauf es jetzt ankommt.

Martin Schindler will bei der Darts-WM 2026 (täglich LIVE im TV & Stream bei SPORT1) voll angreifen. Die deutsche Nummer eins blickt der großen Bühne im Londoner Alexandra Palace entspannt entgegen - das war in der Vergangenheit nicht immer so.

„Letztes Jahr habe ich mich verrückt gemacht“, offenbarte Schindler im PDC-Interview mit Dunja Fadel.

Darts-WM 2026: Schindler will im „Hier und Jetzt sein“

Dieses Jahr soll alles anders werden. „Ich möchte im Hier und Jetzt sein“, erklärte Schindler. Die Nummer 13 in der PDC Order of Merit will dem hohen Erwartungsdruck standhalten.

Zumindest die Auslosung hat es gut mit dem Straußberger gemeint. Auf dem Weg ins Viertelfinale warten auf die deutsche Nummer eins keine riesigen Hürden - und dort muss noch lange nicht Endstation sein. Zunächst trifft Schindler aber in seinem Auftaktmatch auf den Engländer Stephen Burton.

Bis dahin ist aber noch etwas Zeit. Schindler greift erst am kommenden Mittwoch ins Geschehen ein und bestreitet das letzte Match der Abendsession.

Darts-WM heute live: Arno Merk gefordert

Zum Auftakt ist mit Arno Merk ein weiterer von insgesamt acht deutschen Teilnehmern gefordert. Merk eröffnet am Donnerstagabend die Darts-WM gegen den Belgier Kim Huybrechts.