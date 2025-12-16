Newsticker
Nervenspiel im Ally Pally: Soutar nutzt 16. Matchdart

Mit ganz viel Mühe weiter: Alan Soutar
© IMAGO/Pro Sports Images/SID/Dennis Goodwin
SID
Alan Soutar verspielt in bei der Darts-WM eine 2:0-Führung und vergibt 15 Matchdarts.

Ein starker Start, viele ausgelassene Chancen, dann das Happy End! Dartsprofi Alan Soutar hat bei der WM im Londoner Alexandra Palace nach einer wilden Achterbahnfahrt die zweite Runde erreicht.

Gegen den Finnen Teemu Harju setzte sich Soutar am Dienstag nach 72 Minuten mit 3:2 durch, der Schotte konnte erst seinen 16. Matchdart nutzen.

Dabei hatte es zunächst nach einer klaren Angelegenheit ausgesehen. Soutar, Nummer 54 der Weltrangliste, gewann die ersten beiden Sätze jeweils mit 3:0, dann kam Harju zurück. Der 33-Jährige glich nach Sätzen aus, die Entscheidung fiel im elften Leg des fünften Durchgangs. Soutar (47) beendete das Match mit einem Treffer in die Doppel-16.

In der nächsten Runde wird es knifflig. Soutar bekommt es am 22. Dezember mit dem niederländischen Europameister Gian van Veen (23) zu tun.

