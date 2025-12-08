Neue Dimensionen bei der Darts-WM: "Krasse Entwicklung"

SID 08.12.2025 • 05:32 Uhr Die Darts-WM wird in diesem Jahr größer, länger und wertvoller. Die deutschen Spieler sehen die Entwicklungen positiv.

XXL-Teilnehmerfeld und eine Million Pfund für den Weltmeister: Die neuen Dimensionen im Dartssport stoßen bei den Profis aus Deutschland auf Begeisterung. "Die Entwicklung ist krass", sagt der deutsche WM-Rekordteilnehmer Max Hopp vor dem Start der Rekord-WM in London im SID-Gespräch: "Für uns ist es etwas richtig Besonderes. Jeder hat diesen Traum vom großen Lauf, vom großen Geld."

Bei der am Donnerstagabend beginnenden Weltmeisterschaft im legendären Alexandra Palace gehen 128 statt der vorigen 96 Spielerinnen und Spieler an den Start. "So wie es jetzt ist, ist es von der Teilnehmerzahl perfekt", meint Hopp. Dazu verdoppelt sich das Preisgeld, insgesamt werden fünf Millionen Pfund ausgeschüttet, eine Million geht an den Sieger.

Zum Vergleich: Rekordweltmeister Phil Taylor hatte für seinen letzten Triumph 2013 noch 200.000 Pfund kassiert, bei seinem ersten Sieg 1995 waren es 12.000 Pfund. "Ich glaube, so gut wie auf diese WM hat sich noch bislang keiner vorbereitet", sagt Hopp, der nach fünf Jahren Abstinenz zum neunten Mal beim Saisonhöhepunkt dabei ist: "Es ist diese Once-in-a-lifetime-Chance mit so einer Rekordprämie." Auch Gabriel Clemens sieht die Entwicklungen "positiv. Da können wir uns nicht beschweren", sagte der WM-Halbfinalist von 2023 dem SID.

Der walisische Topspieler Gerwyn Price hatte zuletzt die Verteilung des Preisgeldes kritisiert, für ihn ist die Gewinnsumme des Siegers in Relation zu hoch. "Wenn man dieses Jahr sieben Spiele gewinnt, bekommt man 400.000 Pfund. Letztes Jahr hätte man 500.000 bekommen", hatte der ehemalige Weltmeister gesagt. Seit diesem Jahr müssen auch die gesetzten Spieler schon in Runde eins antreten.