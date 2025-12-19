Positiver Dopingtest: Taylor von Darts-WM ausgeschlossen

SID 19.12.2025 • 18:38 Uhr Für den Engländer ist es nicht die erste Sperre aufgrund eines positiven Testergebnisses.

Der englische Dartsprofi Dom Taylor ist aufgrund eines positiven Dopingtests mit sofortiger Wirkung suspendiert und von der laufenden WM ausgeschlossen worden. Das teilte das Leitungsgremium der Professional Darts Corporation (PDC), die Darts Regulation Authority (DRA), in einem Statement mit. Jonny Clayton, der eigentliche Zweitrundengegner von Taylor beim Turnier in London, erhält als Konsequenz ein Freilos und steht bereits vorzeitig in der dritten K.o.-Runde.

Demnach sei die DRA am Freitag „über ein positives Testergebnis des Spielers Dom Taylor informiert“ worden, „das aus einem am 14. Dezember durchgeführten Test resultierte“. An jenem Tag hatte sich der 27-Jährige in seinem Auftaktmatch im Alexandra Palace mit 3:0 gegen den Schweden Oskar Lukasiak durchgesetzt.

In der Folge und „in Übereinstimmung mit den entsprechenden DRA-Verfahren“ wurde die Nummer 65 der Weltrangliste „von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen“ ausgeschlossen. Die Angelegenheit werde nun „Gegenstand eines Disziplinarverfahrens gemäß der einschlägigen Anti-Doping-Regeln“ des Gremiums sein. Um welche Substanz es sich dabei handelte, teilte die DRA nicht mit. Auch die PDC werde sich „zu dieser Angelegenheit nicht weiter äußern“.