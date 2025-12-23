Sieg gegen Wright: Auch Merk in Runde drei

SID 23.12.2025 • 17:50 Uhr Damit sind noch vier deutsche Spieler beim Turnier im Ally Pally dabei.

Debütant Arno Merk hat bei der Darts-WM für eine Überraschung gesorgt und den zweimaligen Weltmeister Peter Wright bezwungen. Der 33-Jährige setzte sich am Dienstag im Londoner Alexandra Palace souverän mit 3:0 gegen den schwer enttäuschenden Schotten durch. Merk zog damit als vierter deutscher Spieler nach Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens in die dritte Runde ein, die am Samstag beginnt.

Für Merk ist der Sieg auf der WM-Bühne gegen Wright, der im Durchschnitt pro Aufnahme nur 79 Punkte erzielte, der bislang größte Erfolg seiner Karriere. In Runde drei wartet nun entweder der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden oder der Ire William O’Connor.

Merk, der das Eröffnungsspiel des XXL-Turniers mit 3:1 gegen den Belgier Kim Huybrechts gewonnen hatte, startete überzeugend in das Duell. Zunächst nutzte er Wrights Probleme auf die Doppelfelder zum schnellen Break, dann sicherte sich der Deutsche mit einer 122er-Finish den ersten Satz.