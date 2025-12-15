Starkes Comeback: Hopp meistert Auftakthürde

SID 15.12.2025 • 21:18 Uhr Der Deutsche ist erstmals seit 2021 wieder bei der WM dabei - und gewinnt gegen den Engländer Martin Lukeman.

Max Hopp hat nach fünfjähriger Pause ein erfolgreiches Comeback bei der Darts-WM gefeiert. Der frühere Junioren-Weltmeister, der zuletzt 2021 im Londoner Alexandra Palace dabei gewesen war, gewann sein Auftaktmatch gegen den Engländer Martin Lukeman mit 3:1 und bekommt es in der nächsten Runde mit dessen Landsmann Luke Woodhouse zu tun.

Hopp hatte 2022 seinen Profistatus verloren und musste zwei schwierige Jahre in der „Zweitklassigkeit“ durchstehen. Erst im Januar gelang der Schritt zurück auf die Tour, nun ist er zum neunten Mal bei der WM dabei.