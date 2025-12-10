Darts-WM: Riesige Ehre für Humphries unmittelbar vor WM-Start

SID 10.12.2025 • 18:10 Uhr Unmittelbar vor Beginn des Saison-Highlights erhält die Nummer zwei der Welt eine besondere Auszeichnung.

Besondere Ehre für Luke Humphries: Der englische Dartsprofi ist für seine Leistungen im Sport zum „Member of the Order of the British Empire“ (MBE) ernannt worden. Die Nummer zwei der Weltrangliste erhielt die Würdigung am Mittwoch, einen Tag vor Beginn der Weltmeisterschaft, bei einer Zeremonie im Windsor Castle aus den Händen von Prinz William.

„Es ist ein großes Privileg und eine Ehre, meinen MBE entgegenzunehmen, der mir von William, Prinz von Wales, verliehen wurde. Eine großartige Leistung für mich und meine Familie. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft“, schrieb der 30-Jährige bei Instagram: „Ich bin sehr dankbar für die Plattform, die ich als professioneller Dartsspieler habe, um einen solchen Einfluss auszuüben und eine so prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten.“

Riesige Ehre für Humphries

Gemeinsam mit Superstar Luke Littler dominierte Humphries in den vergangenen Jahren auf der Tour. Durch seinen WM-Sieg im Januar 2024 war „Cool Hand Luke“ zur Nummer eins der Weltrangliste aufgestiegen, erst im vergangenen November verdrängte ihn dann Littler von der Spitzenposition.