Wenig unterliegt Plaisier: Erster Deutscher bei Darts-WM raus

SID 14.12.2025 • 21:27 Uhr Der Marburger findet bei seiner Premiere im Ally Pally nicht in sein Spiel.

Nach den Auftaktsiegen von Arno Merk und Gabriel Clemens ist in Lukas Wenig der erste deutsche Teilnehmer bei der Darts-WM gescheitert. Gegen den Niederländer Wesley Plaisier verlor der 31-Jährige 1:3. Sein WM-Debüt im Londoner Alexandra Palace ist damit früh beendet.

Der Muskelprotz aus Marburg, der zuletzt beim Grand Slam of Darts ins Viertelfinale gestürmt war, erwischte gegen Plaisier einen nervösen Start und ging in Rückstand. Erst nach der kurzen Pause schien Wenig angekommen und glich zum 1:1 aus. Doch Plaisier ließ sich vom Druck des Deutschen nicht beirren. Der Niederländer erhöhte zunächst cool zum 2:1 und nutzte daraufhin seinen zweiten Matchdart zum Einzug in die zweite Runde.

„Letztendlich war es von vorne bis hinten eine Achterbahnfahrt. Ich habe nie richtig in mein Spiel gefunden, war sehr nervös“, sagte Wenig bei DAZN. Das Gefühl bei der Premiere im Ally Pally sei dennoch „unbeschreiblich“ und „genial“ gewesen".