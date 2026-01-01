Darts-WM: Anderson und Searle ziehen in das Halbfinale ein

SID 01.01.2026 • 16:38 Uhr Erstmals seit 2022 steht Anderson wieder im Halbfinale der WM, von Publikumsliebling Justin Hood muss sich der Ally Pally so verabschieden.

Ex-Weltmeister Gary Anderson hat dem sensationellen Siegeszug von Turnierdebütant Justin Hood ein jähes Ende gesetzt und steht erstmals seit 2022 wieder im Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft. Der 55-jährige Schotte bezwang den englischen Publikumsliebling am Neujahrstag mit 5:2, vor allem am Ende spielte der Champion von 2015 und 2016 seine gesamte Klasse aus. In der Runde der letzten vier trifft er nun entweder auf den 2024-Weltmeister Luke Humphries oder den europäischen Champion Gian van Veen (Niederlande), die die späte Abendsession bestreiten (22.00).

Die Zuschauer im Londoner Alexandra Palace sahen vor allem zu Beginn eine spannende und ausgeglichene Partie, ehe Anderson beim Stand von 2:2 aufdrehte. Vor allem im sechsten Satz überzeugte der Schotte mit einer Checkout-Quote von 100 Prozent. Für Hood, der überhaupt erst seit Januar auf der Profitour spielt, endete sein überragender Erfolgslauf bei seinem Turnierdebüt somit im Viertelfinale - das Publikum im Ally Pally honorierte die Leistungen seines Lieblings trotzdem enthusiastisch.