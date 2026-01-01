Darts-WM: Darum wechselte Luke Humphries seinen Walk-on-Song

Stefan Junold 01.01.2026 • 21:47 Uhr Luke Humphries gewann seinen ersten WM-Titel noch mit einer anderen Einzugsmusik, inzwischen ist er untrennbar mit „I Predict a Riot“ von den Kaizer Chiefs verbunden. Der Wechsel war für den Engländer ein Erweckungserlebnis.

Er hat einen der einprägsamsten Songs bei Darts-WM - aber Luke Humphries hat ihn nicht immer verwendet.

Bei seinem WM-Gewinn 2024 war der Engländer noch zu „Cake by the Ocean“ von DNCE aufgelaufen, seit Mai 2024 erklingt „I Predict a Riot“ von den Kaizer Chiefs vor seinen Bühnenmatches. Aber warum gab es diesen Wechsel eigentlich?

Luke Humphries wechselte kurz nach erstem WM-Sieg zu „I Predict a Riot“

„Den ersten Song habe ich mir nicht selbst ausgesucht, er wurde von Sky Sports ausgewählt. Ich habe nach etwas gesucht, das zu meiner Persönlichkeit passt“, erläuterte Humphries während der WM 2025 und fügte hinzu: „Der Song von den Kaizer Chiefs, den ich genommen habe, wird bei Leeds United gespielt. Es ist ein großartiger Song, bei dem die Fans involviert sind.“

Bei dieser Veränderung hat sich „Cool Hand Luke“ an einem Landsmann und Kontrahenten orientiert. „Ich mag den Song gerne und dabei war Nathan Aspinall eine Inspiration, weil die Leute den Song kennen und mitsingen können“, verriet er. Aspinalls Lied „Mr. Brightside“ von den Killers ist seit Jahren ein absoluter Renner bei den Fans.