Darts-WM: Freundin rührt van Veen zu Tränen

Rührende Geste von Gian van Veens Freundin! Kyana Frauenfelder hat sich vor dem Finale der Darts-WM 2026 (LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr) zwischen van Veen und Luke Littler per Videobotschaft an ihren Freund gewandt.
Freundin rührt van Veen zu Tränen
Die PDC veröffentlichte einen Beitrag, in dem van Veen zu sehen ist, wie er die Botschaft auf einem Handy anschaut. „Lieber Gian, ich wünsche dir viel Glück für das Finale. Was auch immer du tust, gib dein Bestes. Ich liebe dich dafür“, sagt Frauenfelder, die selber professionelle Darts-Spielerin ist.
Darts-WM: Van Veen mit Tränen im Gesicht
Van Veen wirkt sichtlich gerührt und sagt: „Ich muss aufpassen, dass ich nicht weine. So schöne Worte.“
Dann kullert dem Niederländer eine Träne über das Gesicht. Das emotionale Video ist zudem mit Klaviermusik untermauert.
„Sie hat mich durch alles begleitet. Wir sind seit sechseinhalb Jahren zusammen. Das zu erleben, ist das i-Tüpfelchen. Sie war während des gesamten Turniers hier. Ich werde es heute Abend auch mit ihr genießen“, fügt van Veen hinzu.