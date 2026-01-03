Darts-WM: Sportikone mit tragischer Geschichte überreicht Sid-Waddell-Trophy

Benedikt Lohr 03.01.2026 • 16:46 Uhr Sir Chris Hoy übernimmt trotz schwerer gesundheitlicher Rückschläge erneut eine zentrale Rolle bei der Darts-WM und überreicht am Samstagabend die Sid-Waddell-Trophy im Alexandra Palace.

Die Übergabe der Sid-Waddell-Trophy an den Sieger der diesjährigen Darts-WM dürfte der emotionale Höhepunkt des Abends im Londoner Alexandra Palace werden. Aber nicht nur für den Titelträger ist es ein ganz besonderer Moment.

Auch für eine britische Sport-Ikone ist es ein spezieller Augenblick: Sir Chris Hoy wird die Sid-Waddell-Trophy überreichen - all seinen schweren gesundheitlichen Rückschlägen zum Trotz.

Der sechsmalige Olympiasieger im Radsport kämpft seit über zwei Jahren gegen eine Krebserkrankung. Im Dezember stürzte er zudem schwer mit dem Fahrrad. Der Sun bestätigte Hoy nun im Vorfeld, dass er nicht auf seinen Auftritt auf der größten Darts-Bühne verzichten will.

Bereits 2025 hatte er Luke Littler die Sid-Waddell-Trophy überreicht. Der Titelverteidiger trifft im Endspiel auf den Niederländer Gian van Veen. (Am Samstag LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr).

Sport-Ikone Hoy kämpft gegen Prostatakrebs

Bei Hoy wurde im September 2023 Prostatakrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Ein Jahr später machte er die Erkrankung öffentlich. Seitdem unterzieht er sich einer Chemotherapie, nachdem Ärzte ihm zuvor eine Lebenserwartung von zwei bis vier Jahren genannt hatten.

Anfang Dezember musste der Schotte einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als er bei einer Mountainbike-Ausfahrt schwer stürzte und sich einen Beinbruch zuzog.

Dennoch blickt Hoy nach vorne. Zugleich nutzt der 49-Jährige seine Präsenz bei der Darts-WM, um auf die Bedeutung von Spenden und Forschung im Kampf gegen Krebs aufmerksam zu machen.

Darts-WM: Spendenaktion im Ally Pally

Für jede im Alexandra Palace geworfene 180 spendet Hauptsponsor Paddy Power während des Turniers 1.000 Pfund an Prostate Cancer UK.

„Es ist fantastisch wie Paddy Power mit der Kampagne ‚The Even Bigger 180‘ bisher über eine Million Pfund für Prostate Cancer UK bei der Darts-WM gesammelt hat“, sagte Hoy bereits vier Tage vor dem WM-Finale.

„Die gesammelten Gelder werden einen spürbaren Unterschied im Kampf gegen Prostatakrebs machen und unzähligen Männern und ihren Familien im gesamten Vereinigten Königreich helfen“, erklärte er.