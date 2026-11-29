Klarer hätte das deutsche Duell nicht enden können

Klarer hätte das deutsche Duell nicht enden können

2:09 Klarer hätte das deutsche Duell nicht enden können

Jan Schmidt verliert das Endspiel bei der Junioren-WM. Damit verpasst er auch die große WM im Alexandra Palace. Ein anderer Deutscher profitiert.

Ist das bitter! Jan Schmidt hat das Endspiel der PDC World Youth Championship verloren.

Im Finale unterlag der 22-Jährige mit 4:6 in Legs dem Engländer Cam Crabtree. Damit ist für Schmidt auch der Traum von der Darts-WM 2027 (alle Spiele ab 11. Dezember LIVE im TV auf SPORT1) im berühmt berüchtigten Alexandra Palace geplatzt.

Jan Schmidt hat das Endspiel verloren Jan Schmidt hat das Endspiel verloren © IMAGO/Every Second Media

Darts: Leon Weber für WM qualifiziert

Als Turniersieger wäre er für die WM qualifiziert gewesen. Beinahe hätte sich Schmidt bereits über die Super League für den Saison-Höhepunkt qualifiziert. Doch er verlor das Endspiel gegen Landsmann Paul Krohne mit 7:8 – trotz 6:0-Führung!

Anstelle von Schmidt darf sich aber ein weiterer Deutscher über das WM-Ticket freuen. Weil Crabtree bereits qualifiziert war, rückt Leon Weber durch seinen siebten Platz bei der Development Tour Order of Merit nach.

Damit sind insgesamt neun Deutsche qualifiziert. Am Montag könnten beim Qualifier für die Tour Card Holder aber noch weitere deutsche Starter hinzukommen. Es ist die letzte Chance auf ein WM-Ticket.

Schmidt sorgte in Leverkusen für Furore

Schmidt sorgte dieses Jahr auf der European Tour für Furore und zog in Leverkusen als Qualifikant ins Achtelfinale ein. Nach einer starken Saison verpasste er aber nun die WM-Teilnahme.

Crabtree hatte sich bei der Junioren-WM übrigens im Halbfinale mit 6:5 gegen Wunderkind Luke Littler durchgesetzt.

Lediglich das Endspiel wurde am Sonntag in Minehead ausgetragen. Der Rest des Turniers fand bereits am 5. Oktober statt.