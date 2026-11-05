34. WM-Teilnahme! Van Barneveld schreibt Darts-Geschichte!

Raymond van Barneveld sichert sich beim Players Championship in Leicester sein Ticket für die Weltmeisterschaft. Damit schreibt er sogar Darts-Geschichte!

Raymond van Barneveld ist bei der Darts-WM im Alexandra Palace dabei. Der 59-Jährige sicherte sich am Donnerstag bei m Players Championship 34 in Leicester die Qualifikation für seine 34. Weltmeisterschaft und schreibt damit sogar Darts-Geschichte.

Denn „Barney“ steigt damit zum alleinigen Rekordhalter auf. Bislang teilte er sich diese Bestmarke mit dem Engländer Steve Beaton, der ebenfalls auf 33 WM-Teilnahmen zurückblicken kann. Dafür reichte dem Niederländer ein 6:2-Auftaktsieg gegen seinen Landsmann Jimmy van Schie, während seine Konkurrenten im Rennen um die WM-Plätze ausschieden.

Raymond van Barneveld qualifiziert sich für seine 34 Darts-WM Raymond van Barneveld qualifiziert sich für seine 34 Darts-WM © IMAGO/Eibner

Raymond van Barneveld wieder bei der Darts-WM dabei!

Den entscheidenden Schritt hatte van Barneveld bereits am Mittwoch gemacht. Beim Players Championship 33 erreichte er das Viertelfinale, in dem er Gary Anderson mit 3:6 unterlag. Durch den anschließenden Sieg gegen van Schie sammelte er weitere wichtige Punkte für die Qualifikation über die ProTour-Rangliste.

Die ProTour bietet Spielern außerhalb der ersten 40 der PDC-Weltrangliste einen Weg zur WM. Über sie erhalten die besten 40 noch nicht anderweitig qualifizierten Spieler einen Startplatz. Das Turnier in Leicester ist das letzte Players Championship der Saison und damit auch für dieses Rennen von großer Bedeutung.

Van Barneveld: Die Legende kämpft um den Anschluss

Wie weit der Weg zurückreicht, zeigt ein Blick auf seine Laufbahn. Sein WM-Debüt gab Van Barneveld 1991 im Verband BDO. Weltmeister wurde er 1998, 1999, 2003 und 2005, den fünften Titel holte er 2007. Mehr als drei Jahrzehnte gehört er damit zu den bekanntesten Gesichtern des Sports.

2019 beendete er seine Karriere zwischenzeitlich. Die WM 2021 verpasste er. Später kehrte er auf die große Bühne zurück, muss seither aber immer härter dafür kämpfen, sich unter den besten Spielern zu behaupten.

DEINE MEINUNG

Luke Littler, Luke Humphries und viele weitere Stars demonstrieren Woche für Woche ein Niveau, das der Niederländer nur noch selten erreicht. Und trotzdem hat „Barney“ weiterhin eine enorme Bedeutung für den gesamten Dartsport.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.