Darts-WM: Überraschung in Niederlanden Plaisier hat nur noch eine Chance
Stef Kosters gewinnt die niederländisch-belgische Qualifikation für die PDC-WM. Wesley Plaisier muss dagegen weiter um seine Teilnahme kämpfen.
Enttäuschung für Wesley Plaisier – Stef Kosters fährt erstmals zur PDC-Darts-WM! Der 25 Jahre alte Niederländer gewann am Samstag das Qualifikationsturnier für niederländische und belgische Spieler in Den Bosch. Im Finale setzte er sich mit 7:5 Legs gegen den Belgier Andy Baetens durch und sicherte sich das einzige WM-Ticket der Veranstaltung.
In der Halle De Maaspoort hatten 82 Spieler um den Startplatz gekämpft. Während Kosters nun für seine Premiere im Alexandra Palace planen darf, müssen mehrere Tour-Card-Inhaber weiter auf ihre Chance warten. Die WM mit 128 Teilnehmern beginnt am 11. Dezember in London.
Rennen um Ticket für Darts-WM: Plaisier scheitert im Achtelfinale
Auch Wesley Plaisier war in Den Bosch angetreten, verpasste aber den Einzug ins Viertelfinale. Der Niederländer verlor sein Achtelfinale mit 1:6 gegen den späteren Finalisten Baetens. Auch Jeffrey De Zwaan, Chris Landman und Jeffrey Sparidaans gingen bei der Vergabe des Startplatzes leer aus.
Kosters nutzte seine Gelegenheit: Im Halbfinale ließ er seinem Landsmann Niek Tuik beim 7:0 kein einziges Leg. Im anschließenden Endspiel stoppte er Baetens und machte die Qualifikation perfekt. Kosters spielte dabei einen Average von 91,84 Punkten, Baetens kam auf 92,34.
Für Plaisier und die anderen noch nicht qualifizierten Tour-Card-Inhaber bietet sich am 30. November eine weitere Möglichkeit. Dann werden beim Qualifikationsturnier für Tour-Card-Inhaber noch vier WM-Plätze vergeben.
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