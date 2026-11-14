Stef Kosters gewinnt die niederländisch-belgische Qualifikation für die PDC-WM. Wesley Plaisier muss dagegen weiter um seine Teilnahme kämpfen.

Enttäuschung für Wesley Plaisier – Stef Kosters fährt erstmals zur PDC-Darts-WM! Der 25 Jahre alte Niederländer gewann am Samstag das Qualifikationsturnier für niederländische und belgische Spieler in Den Bosch. Im Finale setzte er sich mit 7:5 Legs gegen den Belgier Andy Baetens durch und sicherte sich das einzige WM-Ticket der Veranstaltung.

In der Halle De Maaspoort hatten 82 Spieler um den Startplatz gekämpft. Während Kosters nun für seine Premiere im Alexandra Palace planen darf, müssen mehrere Tour-Card-Inhaber weiter auf ihre Chance warten. Die WM mit 128 Teilnehmern beginnt am 11. Dezember in London.

🚨 🇳🇱 Stef Kosters has qualified for the 2027 PDC World Championship!



The Dutchman stuns the field in Den Bosch to secure a spot at his first televised event in the PDC, and it's the biggest of the lot



He's played in a handful of Players Championship events in 2026, but next… https://t.co/G6uxUhLBH4 — Tom Nankivell (@dartingupdates) November 14, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Rennen um Ticket für Darts-WM: Plaisier scheitert im Achtelfinale

Auch Wesley Plaisier war in Den Bosch angetreten, verpasste aber den Einzug ins Viertelfinale. Der Niederländer verlor sein Achtelfinale mit 1:6 gegen den späteren Finalisten Baetens. Auch Jeffrey De Zwaan, Chris Landman und Jeffrey Sparidaans gingen bei der Vergabe des Startplatzes leer aus.

Kosters nutzte seine Gelegenheit: Im Halbfinale ließ er seinem Landsmann Niek Tuik beim 7:0 kein einziges Leg. Im anschließenden Endspiel stoppte er Baetens und machte die Qualifikation perfekt. Kosters spielte dabei einen Average von 91,84 Punkten, Baetens kam auf 92,34.

Für Plaisier und die anderen noch nicht qualifizierten Tour-Card-Inhaber bietet sich am 30. November eine weitere Möglichkeit. Dann werden beim Qualifikationsturnier für Tour-Card-Inhaber noch vier WM-Plätze vergeben.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.