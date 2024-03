Darts: Die PDC Europe Next Gen Rangliste 2024

Ausgespielt werden an den insgesamt 18 Turnierwochenenden Startplätze für die PDC Europe Super League, die Q-School, European Tour Qualifier sowie Darts-Galas. Die Platzierungen der Spieler werden in einer Rangliste der PDC Europe Next Gen anhand der gewonnenen Preisgelder festgehalten. SPORT1 gibt den Überblick über die aktuelle Rangliste.