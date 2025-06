Darts: Klose feiert ersten Next-Gen-Sieg

Daniel Klose holt bei der PDC Europe Next Gen seinen ersten Titel. Der 45-Jährige macht seine Teilnahme an der Darts Super League quasi perfekt.

Der 45-Jährige sicherte sich am Sonntag in Rust den Tagessieg und bezwang im Finale Andrej Batz mit 6:1 Legs. Müller hatte sowohl am Freitag als auch am Samstag in Rust gewonnen, dieses Mal scheiterte er ebenfalls wie Mika Donnevert im Halbfinale.