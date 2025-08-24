PDC Europe Next Gen: Ungeschlagen! Perfektes Wochenende für Krohne

Stefan Junold 24.08.2025 • 18:49 Uhr Paul Krohne spielt am vorletzten Wochenende der PDC Europe Next Gen groß auf. Bei seinem Doppel-Triumph bringt der Deutsche teilweise Weltklasse-Leistungen ans Board.

Darts-Talent Paul Krohne hat am vorletzten Wochenende der PDC Europe Next Gen 2025 einen perfekten Run hingelegt. Der frühere Tour-Card-Inhaber gewann im Wunderland von Kalkar beide Turniere.

Nach seinem Triumph im Double-in/Double-out-Event am Samstag, als er sich im Finale mit 5:4 in Legs gegen Franz Rötzsch durchgesetzt hatte, holte Krohne auch den 13. Wettbewerb der Saison am Sonntag.

Im Endspiel des Setzlistenturniers behielt der 24-Jährige mit 6:3 gegen Tim Scholz die Oberhand. Dabei glänzte der Deutsche mit einem Drei-Dart-Average von 97,91 Punkten.

Krohne ist Klose auf den Fersen

Krohne spielte ohnehin beinahe das gesamte Wochenende Darts auf Weltklasse-Niveau. Er verlor keine einzige Partie und brachte mehrere Match-Averages von rund 100 Punkten ans Board. Durch den Doppel-Erfolg setzte sich Krohne auf Platz zwei der Next-Gen-Rangliste.

Mit 4.652 Euro Preisgeld ist er nun erster Verfolger von Spitzenreiter Daniel Klose, der mit 6.385 Euro ein wenig enteilt ist, obwohl er in Kalkar nicht am Start war.