Darts: PDC Europe Next Gen live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 13.09.2025 • 10:00 Uhr An diesem Wochenende finden in Hildesheim die letzten beiden Turniere der PDC Europe Next Gen 2025 statt. Am Samstag wird im Modus „Master Out“ gespielt, SPORT1 überträgt im kostenlosen Livestream.

Zum Abschluss der Saison 2025 geht es für die Teilnehmer der PDC Europe Next Gen am Wochenende nach Hildesheim, wo die Turniere 14 und 15 stattfinden werden. SPORT1 überträgt an beiden Tagen im kostenlosen Livestream, am Samstag ab 16 Uhr sowie am Sonntag ab 14 Uhr.

Die Turnierserie für Spieler (die keine Tour Card besitzen) aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich sowie der Schweiz besteht aus 15 Events, die in Hildesheim, Kalkar, Rust (Österreich) und Sindelfingen ausgetragen werden.

So können Sie die PDC Europe Next Gen heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : SPORT1

: SPORT1 Ticker: -

In Hildesheim, wo bereits die ersten beiden Turniere stattfanden, wird am Samstag im Modus „Master Out“ (ein neuer Modus, mit dem es erstmalig in der PDC-Historie möglich ist, ein Leg mit einem Triple Feld zu beenden) und am Sonntag im Modus „FA Cup“ gespielt.

Die 24 besten Spieler der Order of Merit qualifizieren sich für die PDC Europe Super League im November, wo ein Startplatz für die Darts-WM 2026 ab 11. Dezember vergeben wird. Vier Akteure werden über die separate Junioren-Rangliste ermittelt.

Drei der bisherigen 13 Events gewann der deutsche Dartsspieler Daniel Klose, der auch das Ranking anführt – gefolgt von den weiteren Deutschen Paul Krohne, Oliver Müller und Michael Klönhammer, die allesamt bei zwei Turnieren triumphieren konnten.