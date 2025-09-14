Darts: PDC Europe Next Gen live in TV, Stream & Ticker - Tag 2 in Hildesheim

SPORT1 14.09.2025 • 11:00 Uhr Letztes Turnier bei der PDC Europe Next Gen 2025. Am Sonntag wird im Modus „FA Cup“ gespielt, SPORT1 überträgt im kostenlosen Livestream.

Zum Abschluss der Saison 2025 geht es für die Teilnehmer der PDC Europe Next Gen am Wochenende nach Hildesheim, wo nach dem Turnier Nummer 14 am Sonntag auch das 15. und abschließende Event stattfindet. SPORT1 überträgt im kostenlosen Livestream, am Sonntag geht es um 14 Uhr los.

Die Turnierserie für Spieler (die keine Tour Card besitzen) aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich sowie der Schweiz besteht aus 15 Events, die in Hildesheim, Kalkar, Rust (Österreich) und Sindelfingen über die Bühne gehen.

So können Sie die PDC Europe Next Gen heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : SPORT1

: SPORT1 Ticker: -

In Hildesheim, wo bereits die ersten beiden Turniere stattfanden am Sonntag im Modus „FA Cup“ gespielt.

Die 24 besten Spieler der Order of Merit qualifizieren sich für die PDC Europe Super League im November, wo ein Startplatz für die Darts-WM 2026 ab 11. Dezember vergeben wird. Vier Akteure werden über die separate Junioren-Rangliste ermittelt.

Drei der bisherigen 13 Events gewann der deutsche Dartsspieler Daniel Klose, der auch das Ranking anführt – gefolgt von den weiteren Deutschen Paul Krohne, Oliver Müller und Michael Klönhammer, die allesamt bei zwei Turnieren triumphieren konnten.