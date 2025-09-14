Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
BASKETBALL-EM
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
PDC Next Gen>

Darts: PDC Europe Next Gen live in TV, Stream & Ticker - Tag 2 in Hildesheim

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Abschluss der PDC Europe Next Gen live

Letztes Turnier bei der PDC Europe Next Gen 2025. Am Sonntag wird im Modus „FA Cup“ gespielt, SPORT1 überträgt im kostenlosen Livestream.
Paul Krohne tritt bei der PDC Europe Next Gen an
Paul Krohne tritt bei der PDC Europe Next Gen an
© IMAGO/Eibner
SPORT1
Letztes Turnier bei der PDC Europe Next Gen 2025. Am Sonntag wird im Modus „FA Cup“ gespielt, SPORT1 überträgt im kostenlosen Livestream.

Zum Abschluss der Saison 2025 geht es für die Teilnehmer der PDC Europe Next Gen am Wochenende nach Hildesheim, wo nach dem Turnier Nummer 14 am Sonntag auch das 15. und abschließende Event stattfindet. SPORT1 überträgt im kostenlosen Livestream, am Sonntag geht es um 14 Uhr los.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Turnierserie für Spieler (die keine Tour Card besitzen) aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich sowie der Schweiz besteht aus 15 Events, die in Hildesheim, Kalkar, Rust (Österreich) und Sindelfingen über die Bühne gehen.

So können Sie die PDC Europe Next Gen heute live verfolgen:

In Hildesheim, wo bereits die ersten beiden Turniere stattfanden am Sonntag im Modus „FA Cup“ gespielt.

Die 24 besten Spieler der Order of Merit qualifizieren sich für die PDC Europe Super League im November, wo ein Startplatz für die Darts-WM 2026 ab 11. Dezember vergeben wird. Vier Akteure werden über die separate Junioren-Rangliste ermittelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Drei der bisherigen 13 Events gewann der deutsche Dartsspieler Daniel Klose, der auch das Ranking anführt – gefolgt von den weiteren Deutschen Paul Krohne, Oliver Müller und Michael Klönhammer, die allesamt bei zwei Turnieren triumphieren konnten.

Weitere Turniersieger 2025 sind die Deutschen Dragutin Horvat, Patrick Klingelhöfer, Kevin Toppmann sowie Kevin Kuhn.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite