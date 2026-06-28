Darts: Klose-Triumph bei besonderer Premiere

Johannes Behm 28.06.2026 • 19:15 Uhr Beim achten Turnier der PDC Europe Next Gen präsentiert sich der Rekordchampion der Serie in bestechender Form - und triumphiert beim Debüt des Modus "170".

Daniel Klose hat sich am Sonntag beim achten Turnier der PDC Europe Next Gen (alle Turniere im SPORT1-Livestream) in Ried im Innkreis in Topform präsentiert und sich in dominanter Weise den Tagessieg gesichert. Der Rekordchampion der Serie erhöhte beim Debüt des Modus „170“ in Österreich auf insgesamt sechs Turniersiege – und drei in der laufenden Saison.

Im Finale gegen Jaimy van de Weerd zeigte der 46-Jährige keine Schwächen und gewann nach einer Machtdemonstration mit 11:0 in Legs. Dabei spielte er einen 70er Drei-Dart-Average, während van de Weerd durchschnittlich nur 60 Punkte scorte.

Dennoch hatte „Dan the Man“ mit dem ungewohnten Modus des Turniers zu Beginn noch Probleme. „Am Anfang hat es mir nicht gefallen, die kurze Distanz. Aber dann habe ich mich gut gefangen und es hat gut geklappt. Die Finishes waren ganz gut“, erklärte der gebürtige Ansbacher nach seinem Triumph.

Darts: Klose führt Rangliste weiterhin an

Am Samstag hatte sich Lokalmatador Patrick Reisenegger durchgesetzt. Er bezwang im Finale des FA-Cup-Turniers René Eidams.

Die PDC Europe Next Gen umfasst pro Saison 16 Turniere, die an acht Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Gespielt wird dabei in wechselnden Formaten wie Master-Out, Double-In/Double-Out, FA Cup oder – neu seit 2026 – dem Modus „170“ (Start mit 170 statt 501 Punkten). Über die Main Order of Merit qualifizieren sich am Ende die besten 16 Spieler für die PDC Europe Super League.