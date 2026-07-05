Darts: Finalfluch bei Next Gen gebrochen

SPORT1 05.07.2026 • 20:39 Uhr Jaimy Van de Weerd schafft bei Event 10 der PDC Next Gen seinen ersten Titel. Zuvor hatte er einige Finals verloren.

Der Bann ist gebrochen! Jaimy Van de Weerd hat im fünften Anlauf endlich sein erstes Finale bei der HYLO PDC Europe Next Gen gewonnen.

Bei Event 10 der Darts-Turnierserie in Ried im Innkreis setzte sich der Deutsch-Niederländer im Finale mit 6:4 gegen Jan Schmidt durch. Kurios: Schon am Samstag bei Event 9 standen sich die beiden im Endspiel gegenüber, da noch mit dem besseren Ende für Schmidt.

Dieser hatte im FA-Cup-Modus seinen ersten Next-Gen-Titel geholt und 6:5 gewonnen. Am Sonntag durfte dann Van de Weerd jubeln.

Darts: Van de Weerd bricht Finalfluch

Im Modus Master Out breakte er direkt im ersten Leg, zog später mit einem weiteren abgenommenen Anwurf auf 5:2 davon und tütete am Ende den Sieg ein.

In Abwesenheit von Daniel Klose und Paul Krohne kletterte er sogar auf Platz 1 der Order of Merit.