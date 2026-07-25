Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-TEAM
TOUR DE FRANCE
DARTS
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
PDC Next Gen>

Darts: Premierensieger bei PDC Next Gen - Donnevert triumphiert erstmals

Premierensieger bei PDC Next Gen

Mika Donnevert gewinnt erstmals bei der PDC Next Gen. Im Alter von 18 Jahren wird er zum jüngsten Sieger in der Geschichte der Turnierserie.
Mika Donnevert hat erstmals bei der PDC Next Gen triumphiert
Mika Donnevert hat erstmals bei der PDC Next Gen triumphiert
© PDC Europe
SPORT1
Mika Donnevert gewinnt erstmals bei der PDC Next Gen. Im Alter von 18 Jahren wird er zum jüngsten Sieger in der Geschichte der Turnierserie.

Mika „Mikado“ Donnevert hat zum ersten Mal ein Turnier bei der PDC Europe Next Gen gewonnen.

Der Saarländer setzte sich in einem einseitigen Endspiel gegen den Deutsch-Niederländer Jaimy van de Weerd mit 6:1 in Legs durch.

Im Alter von 18 Jahren wurde Donnevert zum jüngsten Next-Gen-Champion der Geschichte.

Donnevert spielte 86,77 Punkte im Average. Van de Weerd kam auf 75,59 Punkte.

PDC Next Gen: Donnevert springt auf Platz vier

Damit klettert Donnevert in der Next-Gen-Rangliste auf den vierten Platz. Angeführt wird das Ranking von van de Weerd. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Daniel Klose und Paul Krohne.

Am Sonntag findet noch ein weiteres Turnier in Hildesheim der PDC Europe Next Gen statt. Nachdem am Samstag im „FA Cup“-Modus gespielt wurde, ist am Sonntag der Modus Double-In/Double-Out an der Reihe (ab 14.30 Uhr im SPORT1-Livestream).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite