Darts: Premierensieger bei PDC Next Gen - Donnevert triumphiert erstmals

SPORT1 25.07.2026 • 22:48 Uhr Mika Donnevert gewinnt erstmals bei der PDC Next Gen. Im Alter von 18 Jahren wird er zum jüngsten Sieger in der Geschichte der Turnierserie.

Mika „Mikado“ Donnevert hat zum ersten Mal ein Turnier bei der PDC Europe Next Gen gewonnen.

Der Saarländer setzte sich in einem einseitigen Endspiel gegen den Deutsch-Niederländer Jaimy van de Weerd mit 6:1 in Legs durch.

Im Alter von 18 Jahren wurde Donnevert zum jüngsten Next-Gen-Champion der Geschichte.

Donnevert spielte 86,77 Punkte im Average. Van de Weerd kam auf 75,59 Punkte.

PDC Next Gen: Donnevert springt auf Platz vier

Damit klettert Donnevert in der Next-Gen-Rangliste auf den vierten Platz. Angeführt wird das Ranking von van de Weerd. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Daniel Klose und Paul Krohne.