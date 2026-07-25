Darts: Premierensieger bei PDC Next Gen - Donnevert triumphiert erstmals

Mika „Mikado“ Donnevert hat zum ersten Mal ein Turnier bei der PDC Europe Next Gen gewonnen.
Premierensieger bei PDC Next Gen
Mika Donnevert gewinnt erstmals bei der PDC Next Gen. Im Alter von 18 Jahren wird er zum jüngsten Sieger in der Geschichte der Turnierserie.
Mika Donnevert hat erstmals bei der PDC Next Gen triumphiert
© PDC Europe
Der Saarländer setzte sich in einem einseitigen Endspiel gegen den Deutsch-Niederländer Jaimy van de Weerd mit 6:1 in Legs durch.
Im Alter von 18 Jahren wurde Donnevert zum jüngsten Next-Gen-Champion der Geschichte.
Donnevert spielte 86,77 Punkte im Average. Van de Weerd kam auf 75,59 Punkte.
PDC Next Gen: Donnevert springt auf Platz vier
Damit klettert Donnevert in der Next-Gen-Rangliste auf den vierten Platz. Angeführt wird das Ranking von van de Weerd. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Daniel Klose und Paul Krohne.
Am Sonntag findet noch ein weiteres Turnier in Hildesheim der PDC Europe Next Gen statt. Nachdem am Samstag im „FA Cup“-Modus gespielt wurde, ist am Sonntag der Modus Double-In/Double-Out an der Reihe (ab 14.30 Uhr im SPORT1-Livestream).